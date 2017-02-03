Nexus 6P ve Nexus 5X yakında Google Assistant’a kavuşacak

Google Pixel ve Pixel XL‘in benzersiz satış noktalarından biri bugüne kadar entegre Google Asistanı olmuştur. Daha konuşkan sanal asistan. Asistan olarak adlandırılılan geçmiş uygulamalara kıyasla konuşurken daha detaylı bir deneyim sunar.

Buna rağmen, Asistan’ın yetenekleri bazı alanlarda Google Asistan‘ın sağladığı özelliklerden daha sınırlı ancak bu, insanların Pixel olmayan Android cihazlarında istemediği anlamına gelmiyor.

LG G6, Google Asistanını yerleşik hale getiren ilk akıllı telefon olabilir, ancak görünüşe göre son olmayacak. Yeni bir söylenti Huawei Nexus 6P ve LG Nexus 5X akıllı telefonların yakında gelecek olan “büyük” android güncellemesi ile Google asistan özelliğine kavuşacağı yönünde.

Ne yazık ki başka, daha az belirsiz ayrıntı paylaşıldı. Ancak, “büyük” sözcüğünün kullanılması, açıkça “çok büyük” olmaktan uzak olduğu için, Google Asistanı’nın beta Android 7.1.2 sürümü ile son Nexus’ları güncelleyeceği anlamına geliyor.