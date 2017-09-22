Google, bir ay önce Nexus ve Pixel telefonları ve tabletleri için Android 8.0 Oreo‘nun fabrika sistem imajlarını piyasaya çıkardı, ancak bir cihaz kayda değer şekilde eksikti: Nexus Player. Şimdi, şirket nihayet Eylül 2017 güvenlik güncelleştirmesini içeren en son sürümüne yönelik imajlar yayınladı.

Görünüşe göre, tonlarca verinin ağınız üzerinden yüklenmesine ve bazen çökmesine neden olan bir hata tespit edildi. Hata güncellemenin yayınlanmasına çok yakın bir zamanda bulundu ve bu da gecikmeye sebep oldu.

Üretim numarası OPR6.170623.021 ve her zaman olduğu gibi Google, hem OTA hem de fabrika imajları sunmakta. Doğal olarak, güncellemeyi almak için aşırı endişe duymuyorsanız güncelleme yapmanıza gerek yok. Yakında Ayarlar aracılığıyla gösterilecektir.

Nexus 6 ve 9‘un Player‘ın ile birlikte piyasaya sürüldüğünü hatırlayabilirsiniz. Ancak bu iki cihaz artık desteklenmiyor. Hiçbir zaman Android 7.1.2 Nougat güncellemesini almadılar. Yani Android 8.0 Oreo güncellemesi de söz konusu değil.