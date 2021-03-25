Ana Sayfa Oyun Neymar, Fortnite'ın Büyüyen Oyun Evrenine Katıldı!

Neymar, Fortnite’ın Büyüyen Oyun Evrenine Katıldı!

Neymar da Fortnite evreninin bir parçası oldu. Battle Royale'yi bir üst seviyeye taşıyan bu adım gündemde yer alıyor.

Ayşen Sıla

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Fortnite'ın

Oyuncular, sanal futbol sahalarında Neymar’ın kontrolünü ele geçirmeye alışkın, ancak Brezilyalı yıldız, kısa süre önce shoot’em up mega hit video oyunu “Fortnite” a eklendiğinden, çılgınca çalışacak yeni bir alanda yer buldu. Neymar’ın işe alımı, geliştirici Epic Games’in spor, müzik ve film dünyalarında dönerek “Fortnite” evrenini Battle Royale’in ötesine genişletme stratejisinin bir parçası.

Futbolcu, geçtiğimiz yıl 12 milyon oyuncu tarafından izlenen “Fortnite” da beş sanal konser veren ABD’li rapçi Travis Scott’un izlerini takip ediyor. 350 milyon kullanıcısı olan oyun, aynı zamanda bir “Short Nite” film festivaline ve ünlü DJ’lerle sanal bir parti olan Party Royale’ye ev sahipliği yaptı.

Epic Games’in küresel ortaklıklar başkanı Nate Nanzer Agence France-Presse’e (AFP), “Şimdiki gibi, yüz yüze bir araya gelmenin daha zor olduğu bir dönemde, bu sosyal bağlantılı deneyimlere sanal olarak sahip olmanın inanılmaz derecede önemli olduğunu düşünüyoruz,” dedi.

Fortnite'ın

Fortnite’ı kesinlikle sadece oyun değil, sosyal bağlantılı deneyimler için bir platform olarak düşünüyoruz.” diye ekledi. Kullanıcılar, İngiltere’nin Manchester City ve İtalyan Juventus gibi futbol takımlarının formalarını yılın başından bu yana avatarlarına koyabildiler, ancak Neymar, kilidi açılabilir bir “oyuncu görünümüne” sahip ilk atlet oldu.

Nanzer, Neymar’ın seçiminin mantıklı olduğunu, çünkü futbolcunun oyunun hayranı olduğunu, kendisini Twitch yayın platformunda “Fortnite” oynayarak yayınladığını ve yaklaşık 150 milyon Instagram takipçisi olduğunu söyledi.

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KaynakYahoo

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