Niantic Firması Pokemon GO Oyuncuları Tarafından Dava Ediliyor

Pokemon GO‘nun birinci yıldönümünü kutlamak için, Niantic benzersiz ödüller, deneyimler ve daha fazlasını sunacak gerçek bir dünya etkinliğine ev sahipliği yapma kararı aldı. Ancak olay, tam bir başarısızlıktı ve pek çok katılımcının oyunu oynayamamasına neden olan çeşitli teknik sorunlarla karşılaşıldı. Firma daha sonra bir özür yayınladı ve kötü tecrübeyi telafi etmek için bazı ödüller teklif etti.

O tarihte şirket şu açıklamayı yaptı:

Niantic şu adımları derhal uygulayacaktır:

Kayıtlı tüm katılımcılar yakında bilet ücretleri için tam bir geri ödeme almaya ilişkin talimatları içeren bir e-posta alacaklar. Bu talimatlar, Pokemon GO hesabınızla ilişkili e-posta adreslerine gönderilecektir.

Kayıtlı tüm katılımcıların Pokemon GO hesaplarına 100$ değerinde PokeCoin aktarılacak.

Pokemon GO Fest sırasında ortaya çıkan özel Pokemon, Yumurta ve check-in PokeStops, 24 Temmuz Pazartesi sabahı Grant Park’ı çevreleyen iki mil yarıçapındaki alanda arttırıldı. Bu Pokemon ve Yumurtalar, yalnızca Pokemon GO Fest’e girdiklerinde aldıkları QR kodunu doğrulayan Pokemon GO Fest katılımcılarına görünür olacaktır. Etkinlik sırasında QR kodlarını doğrulayamayan katılımcılar Pazartesi sabahına kadar özel PokeStops aracılığıyla bunu yapabilirler.

Kayıtlı tüm katılımcılar Legendary Pokemon, Lugia’ya sahip olacaklar ve hesaplarına eklenecek.

Ne yazık ki, bu yapılanlar bazıları için yeterli gibi gözükmüyor çünkü bir grup seyahat masrafları için tazminat istemek üzere Niantic’e karşı bir dava açıyor. Bazı katılımcılar festivalin düzenlendiği şehirde olsa da bir çok katılımcı şehir dışından hatta yurtdışında gelmişti. Bu dava katılımcılar lehine sonuçlanırsa Niantic firmasına çok pahalıya patlayacağı kesin. Niantic’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.