Night in the Woods oyunu için minimum ve ideal sistem sereksinimleri belli oldu. Bu oyunda aşırı büyük ve güçlü donanımlara ihtiyaç duymayacaksınız. Hatta minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Pentium 4 1.8GHz işlemci bile işinizi rahatça görecektir.

Bu oyunu biraz daha gelişmiş ayarlarda oynamak isterseniz Intel’in Core 2 Duo E4400 2.0GHz ya da AMD’nin Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ işlemcileri ve üstü işlemcileri çok yeterli olacaktır. Bu donanımlar ile oyunu full ayarlarda oynamanız içten bile değil.

Aşağıda tüm PC sistem gereksinimlerini açıklayacağız ama şimdiden bilin ki mevcut bilgisayarınız bu oyunu kaldırmak için yeterli olacaktır. Yine de çok eski bir bilgisayar kullanıyor ve çalıştırıp çalıştırmayacağını düşünüyorsanız, bizlere aşağıdaki yorum alanından ulaşıp sorularınızı ilerebilirsiniz.

Oyunun konusu: Woods’ta Gece, çocukluk arkadaşlarıyla tekrar bağlantı kurmak için çocuğa dönen kolej bırakma / kedi hakkında muhteşem bir 2D indie macera oyunudur. Meseleler bir zamanlar nasıl oldukları değil, ormanda garip bir sır saklanıyor.

Night in the Woods Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium 4 1.8GHz ya da AMD Athlon XP 1700+

Ekran kartı: Nvidia GeForce 210 ya da AMD Radeon X600 Series

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 8 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 340 ya da AMD Radeon X1900 GT

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 8 GB

Night in the Woods Videosu (Trailer)