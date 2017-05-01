Nintendo 2DS XL Tanıtıldı. Konsol Özellikleri ve Fiyatı

Oyun alanında yaptığı atılımları sürekli olarak arttırmaya başlayan Nintendo, gerek oyun gerekse de donanım konusunda epey konuşulmaya başlandı. Öncelikle Pokemon GO artırılmış gerçeklik oyunuyla kendisini gösteren firma, daha sonra bu alanda Nintendo Switch adı verilen farklı bir tasarıma sahip olan konsollarıyla kendisini gösterdi. Hem televizyonlara bağlanabilen hem de el konsolu olarak kullanılabilen yeni seriden sonra şimdi ise marka bir sürpriz daha yaptı ve Nintendo 2DS XL modelini duyurdu.

Nintendo 2DS XL Nasıl Bir Seri?

Nintendo 2DS XL modeli çok büyük değişimler barındırmıyor. Yani yeni bir ürün değil bir ürünün güncellemesi. Nintendo 2DS serisinin yeni modeli olarak tanıtılan ürünün belli başlı değişiklikleri olsa da dediğimiz gibi yeni bir sınıf olmadığı için baştan sona değişim söz konusu değil. Bunun yerine daha mini ama etkili değişimler söz konusu. Peki tüm bu değişimler neler? Nintendo 2DS XL neler sunuyor? İnceleyelim.

Nintendo 2DS XL Tasarımı Değişiyor Mu?

Yeni Nintendo 2DS XL modelinde tasarım kısmında da değişiklikler söz konusu. Tasarım konusunda şık bir el konsolu yapısına sahip olan serinin ekranın üst kısmında pürüzlü bir yapı kullanılması öne çıkıyor. Tam köşe kısmında Nintendo logosunun bulunduğu üst kapak tasarımı çerçeve kısmında ise mavi şeritler ile dikkat çekiyor. Tüm çerçevede kullanılan mavi şeritler Nintendo 2DS XL modelinin tasarımına epey bir şıklık katmış durumda.

Bunun dışında yine arka tetik tuşları da mavi renkli olan serinin arka kapak kısmında ise tek bir araka kamera dikkat çekiyor. Arka kapakta kulaklık girişleri de tasarım konusunda önemli detaylardan.Nintendo 2DS XL Tasarım Farkları: Şimdi gelelim modelin farklarına. Genel model tasarımlarında da farklar olsa da Nintendo 2DS XL serisinin en büyük farkı ekran boyutu. Ekran boyutu eski modele göre %82 oranında büyütülmüş ve çok daha iyi bir oyun deneyimi sunulması sağlanmış durumda. Bir nevi konsollar yeni nesil teknolojilere taşınmış yorumunu da yapabiliriz.

Nintendo 2DS XL Teknik Özellikleri

Tüm bu tasarım modelleri bir yana dursun Nintendo 2DS XL el konsolları teknik açıdan da beklenen değerleri ortaya koyabilmekte. Konsolların en büyük farklarından biri artık çok daha fazla oyun destekliyor olması. Yine ana ekranın hemen alt kısmında kontrol butonları dikkat çekiyor. Katlanabilir yapıya uygun olan kontrol butonlarının içerisinde yine 360 derece analog, tuşlar ve ekstra olarak ise C stick kontrol butonları yer alıyor.

Hemen her oyunu desteklemesi için çok daha başarılı işlemcilere sahip olan Nintendo 2DS XL konsollarının genel başarısı oldukça iyi. Ekran ile kontrol butonlarının yerleşimi de ergonomik bir oyun deneyimi sağlamakta. Ayrıca ön kısımda tam katlanabilir çubuk kısmında yer alan kamerada oyun sırasında çekim yapabileceğiniz gibi uygulamalarda da kullanılabiliyor. Çerçevenin tam dışında iki kısımda da tetik tuşları bulunan Nintendo 2DS XL modeli NFC teknolojisini de desteklemekte.

Aynı cihazları NFC ile eşleştirerek çoklu oyunculu oyunları da oynamak mümkün. Bunun dışında en çok önem verilmesi gereken konu oyun destekleri. Nintendo 2DS XL modeli beklentilerden çok farklı olarak hem Nintendo 2DS oyunlarını hem de Nintendo 3DS modellerinin oyunlarını destekliyor. Yani tüm oyunlar destekleniyor. Fakat 3 boyutlu oyunlarda 3D ekran özelliği olmadığından yine oyunları 2 boyutlu oynamanız mümkün kılınıyor. 3 boyutlu oyun oynamak ise mümkün değil.

Nintendo 2DS XL Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Nintendo 2DS serisine göre katlanabilir ve çok daha ergonomik olmasına karşın çok daha şık tasarımını, bunun yanında oyun desteğinin ve ekran boyutunun artırılması. El ile rahat kontrol için yeni tuş yerleşimi gibi artıları olan oyun konsollarının çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı. Tüm bu özellikleriyle beraber gelecek olan konsolların çıkış tarihi için Temmuz ayının sonu gösterildi.

Daha erken çıkmasına mümkün değil gözüyle bakılan konsolların fiyatı içinse 150 dolar açıklaması yapıldı. Konsolların ülkemizde ne zaman yayınlanacağı ve fiyatının ne kadar değişim göstereceği konusunda ise pek bir bilgi yok. Sadece satışa çıkış yapılmasından sonra konsolların ülkemiz satış fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor.