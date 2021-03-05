Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Nintendo, 7 İnç ve OLED Panelli Switch Modelini Yakında Piyasaya Sürecek!

Nintendo, 7 İnç ve OLED Panelli Switch Modelini Yakında Piyasaya Sürecek!

Yeni nesil Nintendo Switch, 7 inçlik OLED ekran paneline sahip olacak. Cihazın 4K grafikleri desteklemesi de bekleniyor.

Ayşen Sıla

-

0
Nintendo

Nintendo, Switch oyun konsolunu ilk olarak Mart 2017’de piyasaya sürdü. Bu yıl dört yaşına giren Switch, oyun meraklıları arasında popüler bir konsol olmaya devam etti. Moreso, Tencent geçen ay sınırlı sayıda piyasaya sürüldü. Yeni Switch ise kısa zamanda satışa sunulacak.

Modelin, fiziksel görünümünde de bazı iyileştirmelerle birlikte yükseltilmiş bir model olduğu söyleniyor. Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, yeni Nintendo Switch’in bir OLED ekran kullanacağını ortaya çıkardı.

Nintendo

Ekran panelinin Samsung Display tarafından tedarik edileceği ve 720p çözünürlüğe sahip 7 inçlik sert bir OLED panel olacağı söyleniyor. Raporda ayrıca konsolun bu Haziran ayında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

Mevcut Nintendo Switch 6,2 inç 720p LCD panel içeriyor. 5.5 inç 720p LCD ekrana sahip bir Switch Lite bile var. Böylece, yükseltme daha büyük ve daha iyi bir görüntü kalitesi sunacak.

Bununla birlikte, elde tutulan moddaki 720p çözünürlük, bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Bloomberg, yeni modelin bir TV’ye bağlanması durumunda 4K grafik çözünürlüğünü destekleyeceğini de bildirdi.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakBloomberg

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Haziran Ayında Sunulabilir!

Kore'li dev Samsung, dünyayı etkisi altına alan virüs ve pandemi dolayısıyla insanların evden çalıştığı bu dönemde yüksek oranda tablet satışları gerçekleştirdi. Şirketin en çok...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Y31s Standart Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y31s, geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk Snapdragon 480 işlemcili telefonu olarak piyasada yerini aldı. Yaklaşık 230 dolar fiyat etiketi sunan telefonun yeni bir versiyonu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple iPad 2022, OLED Panele Sahip Olacak!

Apple, bu yıl yeni MacBook cihazları ve iPad'ler de dahil olmak üzere birkaç yeni ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknoloji devinden gelecek cihazların çoğunun yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco X3 Pro’nun Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Poco, şu sıralar Mart ayı içerisinde piyasaya yeni X3 Pro modelini sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda şirketin bu modelini küresel pazara da sunacağı bildiriliyor. Bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme C21 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Ocak ayında Realme C20 akıllı telefonu piyasaya sürdü. Şimdi ise Realme C21 adlı bir akıllı telefon da C serisine katılmış oldy. Teknik özellikleri...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014