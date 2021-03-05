Nintendo, 7 İnç ve OLED Panelli Switch Modelini Yakında Piyasaya Sürecek!

Nintendo, Switch oyun konsolunu ilk olarak Mart 2017’de piyasaya sürdü. Bu yıl dört yaşına giren Switch, oyun meraklıları arasında popüler bir konsol olmaya devam etti. Moreso, Tencent geçen ay sınırlı sayıda piyasaya sürüldü. Yeni Switch ise kısa zamanda satışa sunulacak.

Modelin, fiziksel görünümünde de bazı iyileştirmelerle birlikte yükseltilmiş bir model olduğu söyleniyor. Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, yeni Nintendo Switch’in bir OLED ekran kullanacağını ortaya çıkardı.

Ekran panelinin Samsung Display tarafından tedarik edileceği ve 720p çözünürlüğe sahip 7 inçlik sert bir OLED panel olacağı söyleniyor. Raporda ayrıca konsolun bu Haziran ayında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

Mevcut Nintendo Switch 6,2 inç 720p LCD panel içeriyor. 5.5 inç 720p LCD ekrana sahip bir Switch Lite bile var. Böylece, yükseltme daha büyük ve daha iyi bir görüntü kalitesi sunacak.

Bununla birlikte, elde tutulan moddaki 720p çözünürlük, bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Bloomberg, yeni modelin bir TV’ye bağlanması durumunda 4K grafik çözünürlüğünü destekleyeceğini de bildirdi.