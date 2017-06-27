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Nintendo Super NES Classic’i duyurdu, çıkış tarihi ve özellikleri

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Nintendo Super NES Classic’i duyurdu, çıkış tarihi ve özellikleri
27-06-2017
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Nintendo, Super Nintendo Classic Edition‘ı piyasaya sürdü ve 29 Eylül’de satın alabileceğini açıkladı. Nintendo, bir sürpriz (ve bomba şeklinde) basın açıklaması yaptı.

Şirketin sevilen 16-bit gri-ve-mor 1990’ların konsol efsanesinin pint boyutlu versiyonu 21 oyunla birlikte gönderilecek.

Nintendo, minyatür orijinal 1991 konsolunda çoğaltılmak üzere tasarlanan retro sistemin orijinal ABD paketinin Super Mario World, The Legend of Zelda: Geçmişe Bir Bağlantı, Super Mario Kart, Super Metroid ve F-Zero’yu içereceklerini söylüyor. NES Classic gibi, yüksek çözünürlüklü TV oynatımı için HDMI çıkışını destekliyor

Bu tatil sezonundan önce Nintendo Süper NES klasik oyun konsolunu 80 $ ‘lık bir perakende fiyatı ile piyasaya sürülecek.

Fakat en çılgınca kısım, Nintendo’nun Argonaut Oyunları ve Nintendo tarafından orijinal olarak geliştirilen Star-Fox’un yonga tipli aracına iptal edilen bir sonuç olan Star Fox 2’yi dahil etme kararı. Ayrıca bkz: PS4 vs Nintendo Switch Karşılaştırma

Japonca versiyonu görünüşte tamamlanmıştı. Ancak Nintendo, Nintendo 64’ün 1996 sonlarına doğru yaklaşacağını anlayınca onu rafa kaldırmayı seçmişti. Nintendo, “İlk kez Star Fox’u yenmek zorundasınız” diyor ve ekliyor: “Bunu zorlaştırmak istemedik!”

Pakete dahil olan oyunların tam listesi!

  • Contra III: The Alien Wars
  • Donkey Kong Country
  • EarthBound
  • Final Fantasy III
  • F-ZERO
  • Kirby Super Star
  • Kirby’s Dream Course
  • The Legend of Zelda: A Link to the Past
  • Mega Man X
  • Secret of Mana
  • Star Fox
  • Star Fox 2
  • Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
  • Super Castlevania IV
  • Super Ghouls ’n Ghosts
  • Super Mario Kart
  • Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
  • Super Mario World
  • Super Metroid
  • Super Punch-Out!!
  • Yoshi’s Island
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