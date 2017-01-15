Nintendo Switch İçin Skyrim Resmen Doğrulandı

Nintendo‘nun Switch isimli yeni oyun konsolunun tanıtıldığı ilk video Youtube‘a yüklendiğinde cihaz üzerinden Skyrim‘in oynandığını gören oyuncular büyük bir heyecana kapılmıştı. Kendine has bir oyuncu kitlesine sahip olan Skyrim‘in Switch‘te de oynanabilir hale gelmesi, bu muhteşem oyun konsolunun ne kadar gelişmiş özelliklere sahip olacağının işaret fişeği olarak yorumlandı. Ancak sebebi bilinmeyen bir şekilde Skyrim‘in yapımcısı Bethesda bir türlü oyunlarının Switch konsoluna uyarlanıp uyarlanmayacağıyla ilgili açıklama yapmamıştı. Ta ki bugüne kadar.

Eğer siz de Skyrim‘in Switch‘e gelip gelmeyeceği noktasında endişe yaşıyorsanız, artık içinizdeki şüpheye bir son vermenin vakti gelmiş demektir. Çünkü Nintendo‘nun Switch‘e dair tüm detayları ve çıkış tarihini paylaştığı lansmanda Skyrim oyunu da resmen doğrulandı.

Bethesda yöneticisi açıkladı

Sunum esnasında söz alan Bethesda şirketinin yöneticisi Todd Howard, oyunun Switch‘e geleceğini doğrularken şu sözleri söyledi: “İçinde kaybolacağınız oyunlar ve sanal dünyalar oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi ise Skyrim’i nerede isterseniz oynayabileceksiniz. Bethesda’nın Nintendo ile çalışmaya başlamış olması gerçekten sevindirici. Switch her zamanki Nintendo klasıyla üretilmiş bir ürün ve harika özelliklere sahip.”

Çıkış tarihi bilinmiyor

En yetkili isim tarafından doğrulanmış olsa da ne yazık ki Skyrim‘in Switch sürümünün ne zaman satışa çıkarılacağına dair bir açıklama yapılmış değil. Umut edelim ki Switch konsolunu satın alan müşteriler Skyrim‘i oynamak için çok fazla beklemesinler.