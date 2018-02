Neden olmasın diye sormayın, ama neden olmasın. Son zamanlarda Twitter’da bir Linux dağıtımını çalıştıran Nintendo‘nun en yeni hibrid konsolu Nintendo Switch sergileyen bir görüntü dolaşıyor. Görüntü fail0verflow hacker grubu tarafından yayınlanmış.

Anlaşılan grup bayağı ilerleme kaydetmiş. Konsolun içindeki Nvidia Tegra çipini hackleyerek yükledikleri Linux işletiminin çalışan görüntülerinin olduğu bir video yüklediler. Hacklenen cihaz sadece dokunmatik ekran desteği ve işleyen bir web tarayıcısı değil aynı zamanda konsolun grafik gücünü kullanan bir demo uygulaması da içeriyor.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do *this*? 😉 #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM

— fail0verflow (@fail0verflow) February 17, 2018