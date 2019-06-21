Nintendo Switch Mini Ortaya Çıktı

Farklı tarzı ve rakip konsollara göre sunduğu ayrıcalıklarla beraber kendisini gösteren Nintendo Switch, bir süredir ülkemizde de resmi olarak satışı yapılan ürünler arasında. Her ne kadar kullanıcı kitlesi diğer konsollar kadar geniş olmasa da Nintendo’nun konsolları için gelecek planları yok değil. Nintendo Switch Mini adı verilen yeni bir konsol gelebilir.

Nintendo’nun söz konusu konsolları yenileyip yenilemeyeceği konusu net değil. Aslında uzun bir süredir tartışılan bir konu olmasına karşın nasıl bir konsol geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyordu.

Şimdi ise bir e-ticaret sitesi üzerinden ortaya çıkan sayfalarla beraber Nintendo Switch Mini adı verilen yeni bir konsolun geleceği görülmüş oldu.

Nintendo Switch Mini Neler Sunacak?

Söz konusu konsollar HonSon adı verilen bir oyun aksesuar sitesinde ortaya çıktı. Bir e-ticaret sitesi olan HonSon, yenilenecek ürün sayfalarını güncellerken Nintendo Switch Mini modellini ortaya çıkardı.

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Konsolların teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda bir bilgi elde etmek mümkün olmadı. Zaten oluşturulan sayfada konsolların teknik özelliklerinin paylaşılmaması normal.

Görselleri değerlendirdiğimiz zaman ise bir değişim söz konusu olacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki konsolların adında olduğu gibi mini bir seri olarak geleceği görülüyor.

Ana konsol modelinde yer alan ayrılabilen kontrol cihazlarının bu modelde yer almayacağı ve kontrol cihazlarının sabit olacağı görülüyor. Bunun dışında daha küçük bir konsolun sunulacak olması da sevindirici.

En azından taşınabilirlik konusunda daha iddialı bir seri söz konusu olacak. Tüm bu özelliklerle beraber Nintendo Switch Mini modelinin ne zaman tanıtıma çıkacağı konusunda ise bilgi veremiyoruz. Muhtemelen tanıtım için Nintendo tarafından bilgiler paylaşılacak. Yeni detaylar geldiği zaman, sitemizden bu bilgileri paylaşacağız.