Nintendo Switch Sisteminde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar

Oyun konsolu dünyasında aslında son dönemde çok fazla fark oluşturan cihazlar piyasaya çıkmıyordu. Bu alanda elbette ki Sony PS4 ve XBOX One gibi yeni seri oyun konsollarının epey bir beğeni topladığını söyleyebiliriz ama bunun dışında yeni seri oyun konsollarının da standartlaşmış olan oyun konsolu deneyimini genel olarak değiştirmediğini de söylemek yanlış olmaz. Oyun konsollarının belli bir stile oturmuş olan bu kriterlerini değiştiren bir ürün ise geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Büyük umutlar ile beraber piyasaya sürülen yeni seri Nintendo Switch oyun konsolları alışılagelmiş olan bu oyun yapısını değiştirmeye geliyor.

Nintendo Switch Satışa Çıktı

Tüm farklı tasarımları ve tüm ekstra özellikleri ile beraber kısa süre önce satışa çıkan yeni nesil oyun konsolları Nintendo Switch cihazlarının sektörde ne kadar fark yaratacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Yeni seri oyun konsollarının belli başlı püf noktaları da kullanıcıların en çok merak ettikleri noktalar olarak araştırılmaya başlandı. Peki yeni seri Nintendo Switch oyun konsolları hakkında bilinmesi gereken püf noktalar neler?

MicroSD kart Kontrol Sistemi Değişiyor

Yeni nesil oyun konsolu olarak satışa sunulan Nintendo Switch serisinde bir hayli ilginç değişiklikler yer alıyor. Öncelikle şunu belirtelim söz konusu oyun konsolları biraz daha portatif bir yapıda olduğu için dahili hafızalarına ek olarak bu cihazların içerisinde tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi SD kart taşınabilir bellekleri de yer alıyor.

Bu sayede konsolların hafızaları da arttırılmış oluyor. Söz konusu sistemi kullanmak için ise sadece cihazın belirtilen yerine SD kartınız takmanız yeterli. Standart akıllı telefon kullanımında olduğu gibi bir sistem kullanılıyor. Sadece microSD kartların biraz daha farklı olduğunu belirtelim. Asıl ilginç olan ise Nintendo Switch içerisinde kullanılan güvenlik sistemi.

Her ne kadar istediğiniz gibi cihazın içerisinde yer alan microSD kartları kullanabiliyor olsanız da SD kartınızı direk olarak başka Nintendo Switch cihaza takamıyorsunuz. Taksanız bile cihaz kartı ya okumuyor ya da kartın içeriğine ulaşmanızı engelliyor. Bu durumun nedeni ise konsolun korsanı engellemek istemesi. Oyunların konsol olarak diğer konsollara dağıtılmasını engellemek için böyle bir yola başvuran firma haliyle SD kart kullanımına bir sınırlama getirme kararı almış.

Peki farklı konsollarda SD kart kullanımı yapmak mümkün değil mi? Elbette ki mümkün. Bunun için öncelikle tüm oyunlarınızın silinmesini sağlamanız yani kartı biçimlendirmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde kartın yeniden kullanılması diğer cihazlarda da çalışması sağlanıyor.

Oyunlar Tek bir Nintendo Switch Üzerinden Oynanabilir

Şimdi konsolların üzerinde oyunları satın almanız in bir hesabınız bulunuyor. eShop hesabınız olarak karşımıza gelen bu hesap tıpkı Apple’ın kullandığı hesap sistemine benzemekte. Yani hesap sadece kişiye özel olarak kullanılabilmekte. Oyunları bu hesap üzerinden satın alabiliyorsunuz ve yine oyunları bu hesap üzerinden giriş yaparak açabiliyorsunuz. Bunun dışında söz konusu sistemde oyunları açmak için kullanılacak herhangi başka bir ayrıcalık bulunmuyor. eShop üyeliğiniz ise bir cihaza özel oluyor.

Eğer başka bir Nintendo Switch cihazı üzerinden var olan oyunlarınızı oynamak isterseniz öncelikle kendi cihazınızdan çıkış yapmanız gerekiyor. Kendi cihazınızdan çıkış yaptıktan sonra ise daha sonra diğer cihazdan bilgilerinizi doğrulayarak giriş yapmanız gerekiyor. Ardından var olan oyunları yeniden indirmeniz ve ancak bu şekilde oynamanız mümkün oluyor.

Hemen belirtelim tekrar kendi oyun konsolunuzda oyunları oynamak isterseniz yine bu kez de çıkış yapmalı hesabınıza tekrar giriş yapmalı ve aynı işlemleri yeniden uygulamalısınız. Tüm bu işlemlerde yine oyunların korsan olarak dağıtılmasını engellemek için kullanılıyor. Ekstra olarak bir koruma sistemine de sahip olsa Nintendo bu konuda işini pek de şansa bırakmak istememiş gibi duruyor. Öyle ki her iki sistemde de amaç oyunların dağıtılmasını ya da başka bir konsolda izinsiz olarak oynanmasını engellemek.

Oyun Kayıtları Sadece Dahili Depolama Alanında

Başta dediğimiz gibi Nintendo Switch içerisinde hem dahili hafıza sistemine yer veriliyor hem de taşınabilir SD kart ile beraber ekstra bir hafıza boyutu elde edilebiliyor. Bu durumda da aslında oyun konsolunun kısıtlı alan sorunu da çözülmüş oluyor. Fakat Nintendo Switch serisinde bu konuda da bazı sınırlamalar dikkat çekiyor.

Özellikle oyun indirmelerinde ve oynanan oyunların kayıt dosyalarında böyle bir sistemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Oynadığınız oyunların kayıt dosyalarını sadece dahili depolama alanına kayı edebiliyorsunuz. Yani oyunun kayıt dosyalarını ekstra olarak farklı bir sisteme dahil etmeniz mümkün değil. Bu durumda da konsol kaybolursa ya da konsolunuz arızalanırsa tüm oyun kayıtlarınız kaybolmuş oluyor.

Yine bu sistem içinde Nintendo Switch serisinin oyun korumasının devreye sokulduğunu belirtelim. Yani amaç baştan beri söylendiği gibi yine oyun koruması sağlayarak oyunların korsan olarak dağıtılmasını engellemek. Tabi bu sistemin şimdiden oyunculardan eleştiriler almaya başlayan bir sistem olarak öne çıktığını da belirtelim.

Nintendo Switch Hakkında Genel Düşünce

Tüm bu zorunluluklarla beraber çok farklı bir yapıya sahip olan yeni nesil oyun konsolları satışa çıktı. Konsolların sadece bu üç maddede bile ana yapısı da ortaya çıkmış oldu. Sadece bu 3 madde ile beraber değerlendirecek olursak Nintendo Switch konsolları kesinlikle kişiye özgü cihazlar olacak. Bırakın korsan oyun kullanımı yapmayı, arkadaşlarınızla belli seviyelerde oyun paylaşımı yapmanıza hatta oyun kayıtlarınızı başka arkadaşlarınıza vermenize bile izin vermeyecek bir sistemden söz ediyoruz.

Yani aldığınız konsol sadece size ait olacak ve başka bir cihazda kullanılmayacak. Bu yapı markanın eleştiriler almasına neden olacağı düşüncesi hakim. Fakat bir yandan da Nintendo Switch serisi için güncellemelerle beraber biraz daha durumun esnetilebileceği kullanıcılardan gelen tepkilerin bu noktada belirleyici etken olacağı da düşünülüyor. Güncelleme için ise henüz net bir tarih açıklaması karşımıza çıkmadı.