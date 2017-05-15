Nintendo, Zelda’nın Efsanesi Oyununu Akıllı Telefonlar İçin Hazırlıyor

“Bu konuyu tanıdık insanlar” sözleriyle geçenlerde yayınlanan bir raporda, Nintendo’nun en başarılı franchisinglerinden biri olan Zelda’nın Efsanesi üzerine kurulu bir akıllı telefon oyunu üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. Zelda, tarihsel olarak Nintendo’nun tüm önemli konsollarında yer aldı ve 75 milyondan fazla sattı.

Oyun veya çıkış tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değiliz, ancak kaynaklara göre, Animal Crossing’in piyasaya sürülmesinin ardından mevcut mali yılın sonuna kadar (Mart 2018) ortaya çıkacak. Nintendo’nun oyun için bizden nasıl ücret alacağını bilmiyoruz. Yine de, şirketin Fire Emblem’de gördüğümüz şemayı inşa etmeye karar verebileceğini tahmin ediyoruz: Heroes, ilk 8’de 5 milyon doları bulmayı başaran “ücretsiz oyun indir + uygulama içi satın alma” stratejisi göz önüne alacağını tahmin ediyoruz.

Nintendo, kendisini bir mobil uygulama üreticisi olarak konumlandırırken dikkatli ve metodik bir yaklaşım sergiliyor. Japon konsol üreticisi şimdiye kadar piyasaya sürdüğü akıllı telefon uygulamalarının piyasaya daha da genişlemesi için sadece “araştırma” olduğunu söyledi. Nintendo’nun ilk uygulaması olan Miitomo, yaptığı işlemler için etkileyici olan 18 milyondan fazla indirme işlemini gerçekleştirdi. Öte yandan, Super Mario Run karışık ve negatif yorumlar aldı ancak şirkete sadece iOS satışlarından 53 milyon dolardan fazla gelir getirdi. Pokemon Go çılgınlığından bahsetmeye gerek yok …

Bu yılın başlarında şirket, mobil arenada varlığını sağlamlaştırmak istediğini söyledi. Şirket, 30 yaş üstü eski Legend of Zelda‘nın akıllı telefon oyunları için cazip bir sunum yapmayı başarırsa, planının muhtemelen doğru yolda olması olası. Bekleyip göreceğiz.