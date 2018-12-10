Nobia X Collectors Edition bu gün tanıtıldı. Çift ekranlı telefon, Nubia X modelinin Mavi renkli bir 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip ayrı sürümü oluyor. Yeni gelen bu telefon 21 Aralık’tan itibaren yaklaşık olarak 551 dolardan satışa sunulacak.

Bu renk ile Nubia X modeli 4 adet renk seçeneğine sahip oldu. Daha önceki renkleri koyu gri, siyah altın ve deniz mavisiydi. Hatta satışa sunulduğu andan itibaren yaklaşık bir dakika da 100.000 adet satıldığı iddia edilmişti.

Standart modelden farklı olarak, Nubia X’in Collectors Edition sürümü, mavi ve altın renklerin birleşimi olan bir renk düzenine sahiptir. Genel özellikleri bakımından sadece bellek yapılandırması farklıdır ve geri kalan yazılımsal ve donanımsal özelliklerin hemen hepsi aynıdır.

Teknik Özellikleri

2280×1080 piksel ekran çözünürlüğü ve yüzde 93.6 ekran/gövde oranı ile 6.26 inç FullHD+ ekrana sahip. Arka tarafında 1520×720 piksel ekran çözünürlüğü, göz koruma modu ve Her Zaman Açık Ekran gibi özellikler sunan 5.1 inçlik OLED ekran bulunmaktadır.

Nubia X Collectors Edition da Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından desteklenmektedir. Telefonda HDR, yapay zeka portre modu, yapay zeka sahne tanıma, çift piksel PDAF, 240 fps ağır çekim video kaydı, çift ton gibi özellikler sunan 16 megapiksel f/1,8 diyafram ve 24 megapiksel f/1.7 diyafram çift kamera modülü bulunuyor. Bunların yanı sıra da LED ışık var.

Selfie çekerken, vizör görevi gören arka ekrana güvenmeniz gerekir. Yazılımla ilgili olarak Nubia X Collectors Edition, ön ve arka bölünmüş ekranlar, çift ekranlı çoklu görev ve yeni bir akıllı etkileşim yöntemi ile birlikte gelen çift ekranlı bir etkileşimli işletim sistemine sahiptir.

Nubia UI 6.0 X tabanlı Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Yazılım diğerlerinin yanı sıra, harekete dayalı navigasyon, yorgunluk hatırlatıcısı, karanlık ışıklı hatırlatma ve yapay zeka ile çift ekran geçişi için destek sağlıyor. Ayrıca telefonun ana ekranındaki oyunları yatay yönde oynatırken, kullanıcılar arka ekranın sol ve sağ kısımlarındaki oyun işlevlerine erişmek için parmaklarını kullanabilirler.