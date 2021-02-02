Nokia 1.4, WiFi Sertifikası Aldı – Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Geçen ay, Nokia 1.4 giriş seviyesi akıllı telefonun tüm özellikleri sızdırıldı. Ancak telefon henüz resmiyet kazanmadı. Şimdi ise telefon piyasaya sürülmeden hrmen önce, WiFi Alliance tarafından onaylandı.

HMD Global’in Nokia 1.4’ün WiFi sertifikası, bu telefonla ilgili her şey zaten sızdırıldığı için yeni bir şey ortaya çıkarmıyor. Ancak sertifika, telefon çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Akıllı telefon Android 10’a (muhtemelen Go sürümü) desteklenecek. 1 GB RAM ve 16 GB yerel depolama alanıyla birlikte gelecek. Fotoğraf için 5 megapiksel ön kamera ve arkasında LED flaş destekli 8 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu olacak.

Nokia 1.4, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer, microSD kart yuvası, parmak izi tarayıcı, 4G LTE, 2.4GHz Wi-Fi gibi diğer özelliklerle donatılmış bir çift SIM (4G + 2G) destekli telefon olacak.

Bluetooth 4.2, microUSB 2.0 ve 3,5 mm ses girişi de bulunacak. Telefonun 166.42 x 76.72 x 8.7mm ölçülerinde olması bekleniyor. Nokia 1.4 akıllı telefonun net görünümü ise henüz bilinmiyor.