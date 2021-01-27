Ana Sayfa Akıllı Telefon Nokia 1.4'ün Fiyatı Sızdırıldı - İşte Telefonun Fiyatı!

Nokia 1.4’ün Fiyatı Sızdırıldı – İşte Telefonun Fiyatı!

Nokia 1.4 bütçe dostu akıllı telefonun, fiyatı ortaya çıktı. İşte telefonun fiyatı ve bilinen tüm özellikleri...

Ayşen Sıla

-

0
nokia

Nokia’nın bu yıl birkaç bütçe akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor ve bunlardan bazıları muhtemelen 5G telefonlar olacak. Giriş seviyesi akıllı telefonu olduğu varsayılan Nokia 1.4 de listede yer alıyor. Bugün, güvenilir bir kaynak tarafından yayınlanan bir rapora göre telefonun fiyatı sızdırıldı.

Telefonun 1GB RAM ve 16 GB saklama modeli bulunuyor. Bu, birkaç gün önce ortaya çıkan bir sızıntıyla destekleniyor. Cihaz ayrıca Mavi renk seçeneğine sahip gibi görünüyor. Telefonun diğer renk seçeneği ise gri olacak.

Aşağıda görebileceğiniz gibi fiyat 83 sterlin olarak görünüyor ve bu kabaca 94 euroya karşılık geliyor. Oldukça ucuz ve makul bir fiyatı benimseyen telefon, yeterli özellikleri de beraberinde getiriyor.

nokia

Akıllı telefon Android 10’a (muhtemelen Go sürümü) desteklenecek. 1 GB RAM ve 16 GB yerel depolama alanıyla birlikte gelecek. Fotoğraf için 5 megapiksel ön kamera ve arkasında LED flaş destekli 8 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu olacak.

Nokia 1.4, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer, microSD kart yuvası, parmak izi tarayıcı, 4G LTE, 2.4GHz Wi-Fi gibi diğer özelliklerle donatılmış bir çift SIM (4G + 2G) destekli telefon olacak.

Bluetooth 4.2, microUSB 2.0 ve 3,5 mm ses girişi de bulunacak. Telefonun 166.42 x 76.72 x 8.7mm ölçülerinde olması bekleniyor. Nokia 1.4 akıllı telefonun net görünümü ise henüz bilinmiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakNokia Power User

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Yeni AirPods Pro 2, 2021’in İlk Yarısında Satışa Çıkacak!

Apple, geçtiğimiz yıl çıkardığı yeni iPhone 12 serisinden sonra piyasada pek fazla kendisini göstermedi. Ancak şirket 2021 yılında birçok yeni model cihazıyla karşımıza çıkacak....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni iPhone 13 Serisi Wi-Fi 6E Desteği İle Gelebilir!

Apple'ın 2021 yılının son aylarında tanıtması beklenen yeni serisi iPhone 13 hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Bugün çıkan bilgilere göre şirketin yeni serisinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X7 ve X7 Pro Satışa Çıkıyor!

Realme, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı yeni X7 ve X7 Pro serisini satışa çıkarmaya başlıyor. Bu yeni seri, MediaTek'in Dimensity 800U yonga setine sahip...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Sertifikalı Yeni Bir Vivo Modeli Geliyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni bir Google Play desteği olan model üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin V2072A model numarasına sahip bu yeni telefonu,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus, Oxygen OS 11 Güncellemesi Göndermeye Başladı!

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, piyasaya sunduğu yeni modellerinin dışında bir önceki modellerine de göndererek gündem de yerini korumaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014