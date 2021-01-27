Nokia 1.4’ün Fiyatı Sızdırıldı – İşte Telefonun Fiyatı!

Nokia’nın bu yıl birkaç bütçe akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor ve bunlardan bazıları muhtemelen 5G telefonlar olacak. Giriş seviyesi akıllı telefonu olduğu varsayılan Nokia 1.4 de listede yer alıyor. Bugün, güvenilir bir kaynak tarafından yayınlanan bir rapora göre telefonun fiyatı sızdırıldı.

Telefonun 1GB RAM ve 16 GB saklama modeli bulunuyor. Bu, birkaç gün önce ortaya çıkan bir sızıntıyla destekleniyor. Cihaz ayrıca Mavi renk seçeneğine sahip gibi görünüyor. Telefonun diğer renk seçeneği ise gri olacak.

Aşağıda görebileceğiniz gibi fiyat 83 sterlin olarak görünüyor ve bu kabaca 94 euroya karşılık geliyor. Oldukça ucuz ve makul bir fiyatı benimseyen telefon, yeterli özellikleri de beraberinde getiriyor.

Akıllı telefon Android 10’a (muhtemelen Go sürümü) desteklenecek. 1 GB RAM ve 16 GB yerel depolama alanıyla birlikte gelecek. Fotoğraf için 5 megapiksel ön kamera ve arkasında LED flaş destekli 8 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu olacak.

Nokia 1.4, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer, microSD kart yuvası, parmak izi tarayıcı, 4G LTE, 2.4GHz Wi-Fi gibi diğer özelliklerle donatılmış bir çift SIM (4G + 2G) destekli telefon olacak.

Bluetooth 4.2, microUSB 2.0 ve 3,5 mm ses girişi de bulunacak. Telefonun 166.42 x 76.72 x 8.7mm ölçülerinde olması bekleniyor. Nokia 1.4 akıllı telefonun net görünümü ise henüz bilinmiyor.