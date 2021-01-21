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Nokia 1.4’ün Fiyatı ve Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Nokia 1.4, giriş seviyesi bir akıllı telefon olacak. Telefonun tüm özellikleri ve fiyatına dair detaylar ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

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nokia

HMD Global, geçen yıl Mart ayında Nokia 1.3 giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Cihazın Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 teknoloji fuarında piyasaya sürülmesi planlandığı bildirildi. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle lansmanı ertelendi.

Firmanın, yaklaşan MWC 2021 etkinliğinde farklı fiyat noktalarında yeni telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakında resmiyet kazanabilecek cihazlardan biri Nokia 1.4 giriş seviyesi telefonu olabilir. Güvenilir bir kaynak, telefonun tüm özelliklerini ortaya çıkardı.

Nokia 1.4’ün HD + çözünürlük üreten 6.5 inçlik bir LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaz, belirtilmemiş bir 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ve 4.000mAh pil ile güçlendirilecek.

nokia

Akıllı telefon Android 10’a (muhtemelen Go sürümü) desteklenecek. 1 GB RAM ve 16 GB yerel depolama alanıyla birlikte gelecek. Fotoğraf için 5 megapiksel ön kamera ve arkasında LED flaş destekli 8 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu olacak.

Nokia 1.4, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer, microSD kart yuvası, parmak izi tarayıcı, 4G LTE, 2.4GHz Wi-Fi gibi diğer özelliklerle donatılmış bir çift SIM (4G + 2G) destekli telefon olacak.

Bluetooth 4.2, microUSB 2.0 ve 3,5 mm ses girişi de bulunacak. Telefonun 166.42 x 76.72 x 8.7mm ölçülerinde olması bekleniyor. Nokia 1.4 akıllı telefonun görünümü ise henüz bilinmiyor. Telefonun mavi ve gri renk seçeneklerine sahip olması bekleniyir. Telefon, yaklaşık 121 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

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KaynakSeogoog

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