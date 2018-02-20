Nokia 1 FCC Onayı Aldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Nokia, MWC 2018‘de bir tanıtıma sahip olacağı bilinmekle birlikte, hangi model(ler)in ortaya çıkacağı konusunda hala bilgi vermiyor. Bugün ortaya çıkan FCC onayı ile Nokia 1 olduğunu düşündüğümüz modelin özellikleri ve çizimleri elimize geçti. Sızıntı uzmanları sayesinde önümüzdeki hafta Barselona’da piyasaya çıkacak iki Nokia telefonu gördük.

Bir tanesi Nokia 1 olan bu modeller FCC listesine göre tanıtımdan önce son hazırlık aşamasında gözüküyorlar. Kod adı Nokia TA-1071 olan ve giriş seviyesi bir akıllı telefonun ana hatları olan çizimler FCC tarafından onaylandı. Yani pazar raflarına girmeye artık hazır durumdalar. Nokia 1, 134 mm uzunluğunda ve 50 mm genişliğinde ve 136 mm çapraz uzunlukta olacak. Yaklaşık 5.35 inç ekranı olması bekleniyor. Önceki sızıntılarda görülen çerçeve göz önüne alındığında, gerçek ekran boyutu 5 inç seviyesine daha yakın olabilir. Özellikler listesinde bantlar, frekanslar ve anten konumu gibi bazı teknik ayrıntılar var. Bluetooth 4.0, 4G LTE ve WiFi 2.4 GHz kullanılabilirliği bu ayrıntılar arasında bizim anladığımız özelliklerden oldular.

Nokia 1‘in, Nokia 2‘nin 99 $ olan fiyat etiketinin altında bir fiyat etiketine sahip çok ucuz bir cihaz olması bekleniyor. Son olarak şüphesiz biliyoruz ki, 16:9 ekranın arkasında bir LED flaşa sahip kamera ve ön tarafında da bir tane kamera elbet olacak.

Nokia 1’in çıkış tarihi olarak şu anki dedikodulara göre en net tarih olarak MWC 2018 gözüküyor.