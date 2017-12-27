HMD Global bir türlü durmak bilmiyor. Yeni akıllı telefonlarına Nokia serileriyle devam eden firma, son olarak Nokia 2 akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. 2017 yılını bir hayli hızlı geçiren Nokia’nin yeni giriş seviyesi telefonu olan Nokia 2 modeli hem fiyatları hem de özellikleriyle dikkat çekmeyi de başarmış serilerden bir tanesi oldu. Dayanıklılık testlerinden de başarı ile çıkan akıllı telefonların hemen ardından önümüzdeki sene içinde bazı sürprizlerin geleceği ortaya çıktı. Bu kez Nokia 1 modeli bekleniyor. Yeni model hakkında yer alan detaylara geçelim.

Nokia 1 Nasıl Bir Model Olacak?

Telefonun bilgilerinin ortaya çıkmasından sonra tasarım konusunda da beklentiler açıklandı. Daha mini bir model olacak olan Nokia 1 akıllı telefonlarının, son seri Nokia modelleriyle aynı tip tasarıma sahip olacağı açıklandı. Daha önce paylaşılmış olan Nokia 6 tasarımına neredeyse birebir benzeyen bir tasarım kullanacağı düşünülen Nokia 1 akıllı telefonlarının, daha mini bir model olmasının nedeni ise giriş seviyesi özelliklerini yansıtıyor olacak olması.

Bunun dışında Nokia 1 akıllı telefonların sistem özellikleri içinde bazı bilgiler paylaşıldı. Hatta teknik özellikler kısmı için yapılan paylaşımlar, tasarım beklentilerine göre çok daha derin bilgiler ortaya koyuyor. Yeni akıllı telefonlar için beklenen teknik özelliklere geçelim.

Nokia 1 Teknik Özellikler Tüm Beklentiler

Giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli karşımızda olacak. Giriş seviyesi özelliklerle beraber daha mini ve haliyle daha ucuz bir telefon görmüş olacağız. Sistem özellikleri çok daha düşük olacak olan telefonların, işlemci kısmında nasıl bir tercih yapacağı konusunda bilgi yok. Ancak RAM bellek için yeni modelin 1 GB tercihi yapılacağı, açıklamalar arasında yer alan bilgiler arasında.

IPS HD ekran kullanacak olan telefon, 1 GB RAM bellek miktarı nedeniyle maksimum olarak 8 GB seviyesine kadar depolama alanı sunabilecek. Tabii ki bu depolama alanı için ekstra artış söz konusu olması bekleniyor. Yani SD kart ile yükseltilebilir telefonlardan söz ediyoruz. 1 GB bellek miktarı için en iyi haber ise Android Go işletim sistemi olacak gibi duruyor.

Android Go İle Beraber Gelecek

Yeni Nokia modellerinin hemen hepsi Android Oreo güncellemelerini aldı veya alacak. Nokia 1 içerisinde yer alan sistemler ise Android Oreo işletim sisteminin çok fazla performanslı çalışmasını sağlamayacak sistemler. Bu nedenle Oreo ile yayınlanan Oreo Go işletim sisteminin kullanılacağı düşünülüyor. Düşük bellek kapasitesi ve düşük işlem gücüne sahip olan akıllı telefonlardan daha iyi bir performans alabilmek adına sunulacağı açıklanan Go işletim sisteminin, artısı oldukça fazla olacak.

Bu şekilde yeni telefonlar dar boğaz etkisinden kurtulmuş olacak. Ayrıca yeni modelin, uygulama desteği de bu şekilde üst düzeye çıkarılmış olacak. Nokia 1 ile ilgili şu an için bunları bilmekteyiz. Bunlar dışında telefonlar hakkında bildiğimiz en önemli şey fiyat ve çıkış tarihi.

Yeni modelin MWC 2018 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Buna karşılık çok uygun fiyatlı bir telefon bekliyoruz. Fiyatın maksimum olarak 100 dolar olması olası. Bu fiyatlar ve Android Go etkisiyle beraber modellerin epey bir satış elde etmesi beklentisi var.