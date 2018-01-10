Nokia 1 görüntüsü ve özellikleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Fotoğraftaki cihazın Nokia 1’e ait olduğu söyleniyor. Cihaz, HMD serisinde yaklaşık 95 $ / 80 € ‘lık bir etiket taşıyacak. Nokia 1 çıkış tarihi olarak ise mart ayı öngörülüyor ve Nokia‘nın en uygun akıllı telefon olacağı yönünde söylentiler dolaşıyor.

Söylentilere göre, 720p IPS ekran ve mütevazı bellek kapasitesi, yani 1GB RAM ve 8GB depolama alanı ile Nokia 2‘ye oldukça benziyor. Bir metal çerçeve ve polikarbonat gövde ile Nokia zafer günlerine geri dönüyor.

İlginçtir, Nokia 1’in, düşük güçlü cihazlar için optimize edilmiş mobil işletim sisteminin daha hafif versiyonu Android Go‘u çalıştırdığı bildirildi. Nokia 2 ise tam Android çalıştırıyor.

İki sızdırılmış görüntü belirgin şekilde farklı tasarımlar gösteriyor. Ya HMD seçenekleri keşfediyor ya da bunların en azından birinde başka bir şey var. Eğer bu gerçekse, açılış MWC’de olacaktır. Bu nedenle biraz sabırlı olmanız gerekir.