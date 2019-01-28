Düşük özelliklerine karşın güncelleme almasıyla ün kazanan Nokia 1 akıllı telefonlarının devam serisi olarak gelmesini beklediğimiz Nokia 1 Plus akıllı telefonları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Telefonların içerisinde nasıl bir sisteme yer verileceği konusunda şu ana kadar bir bilgi yoktu ancak bu modelin giriş seviyesi olacağı biliniyordu.

İşte ortaya çıkan detaylarda Nokia 1 Plus akıllı telefonlarının giriş seviyesi özelliklerine sahip olacağını doğrular nitelikte. Öyle ki ortaya çıkan özellikler tam bir devam serisini göreceğimizi gösteriyor.

Nokia 1 Plus Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Nokia 1 modelinin devamı olarak gelecek akıllı telefonların ilk olarak ekran kısmında fark sunması bekleniyor. Bu modelin ekran kısmında 5 inçlik bir panel karşımıza çıkacak. Hem üst çerçeve kısmında hem de alt çerçeve kısmında standart bir ekrana yer verecek olan akıllı telefon, giriş seviyesi modelleri içerisinde karşımıza çıkacak ve 480 X 960 piksel çözünürlük değerine yer verecek.

Yine giriş seviyesi MediaTek işlemcileri olarak bilinen MediaTek MT6739WW işlemcilerine de yer vermesini beklediğimiz akıllı telefonların 1 GB RAM bellek miktarına sahip olduğunu göreceğiz.

İlk seride olduğu gibi 1 GB RAM bellek miktarına karşın işletim sistemi kısmında Android 9 serisine yer verilecek. Android 9 işletim sisteminin kullanılmasını sağlayacak olan akıllı telefon Go Edition sürüm olacak ve muhtemelen de Android güncellemelerine devam edecek.

Google’ın güncellemelerini de almasını beklediğimiz akıllı telefonlar, çift hat desteğini de beraberinde getirecek. Tüm bu özelliklerle beraber çok daha uygun fiyatlı bir seri olmasını beklediğimiz Nokia 1 Plus akıllı telefonlarının fiyat kısmında tam olarak nasıl bir aralıkta olacağını bilmek ise mümkün değil.

Muhtemelen Nokia 1 akıllı telefonlarına göre çok farklı bir fiyat sunulmayacaktır. Belki ekran boyutu ve yeni nesil bir seri olması nedeniyle çok küçük fiyat farklılıkları görebiliriz. Buna karşın arada uçurum görmek söz konusu olmayacak. Geri kalan detayları ve fiyatları MWC 2019 etkinliğinde göreceğiz. Şimdilik bilgiler bunlar.