HMD Global, dünyayı ilk kez Nokia 6 ile tanıtması 2017 yılının başında oldu. O zamandan beri, firma Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 8‘i piyasaya sunarak ürün yelpazesini genişletti. Nokia 9‘un söylentileri ortalarda dolaşırken, henüz duyurulmadı, ancak yaklaşmakta olan Barselona’daki Dünya Mobil Kongresi‘nde açıklanacağına dair spekülasyonlar yapılıyor.

Ancak Nokia 9’dan sonra ne var? Elbette, daha fazlasını sunan bir cihaz olmalı, rekabeti zorlayacak ve Nokia’yı tekrar spot ışık haline getirecek bir şey olmalı. Baidu’dan gelen bilgiler inanılırsa, Nokia 10 penta lensli bir tasarımla gelecek ve görüntüde gördüğünüz gibi görünebilir. Yuvarlak bir desen içerisinde beş lens, çift LED flaş ve arkadaki bir parmak izi okuyucu yer alacak.

Kaynağa göre, akıllı telefon bir Snapdragon 845 işlemcisini kullanacak. Dünya Mobil Kongresi sadece bir ay uzakta olsa da, Nokia 10 büyük olasılıkla yayınlanmayacak. Doğal olarak, bu sadece bu noktada bir söylenti, ancak böyle bir şey ortaya konulursa, birçok kişinin ilgisini çekebilir.