Kullanıcılar merakla beklenen Nokia 10 ve onun iddia edilen penta-kamera kurulumu ile ilgili olarak bugünlerde daha da heyecanlanıyor. Açıkça Snapdragon 845’in gelecekteki cihaz listesinin ve birkaç şemanın ötesinde HMD‘nin devrim niteliğindeki bir kamera kurulumuyla bir Nokia 10 üzerinde çalıştığı düşünülüyor. (penta: 5)

En yeni gelişme ise iddia edilen Nokia 10‘un arka yüzünün oldukça detaylı bir taslağı olarak önümüze geldi. Görünürde bilgileri çizime dayandıran bir sızıntı olduğu gibi çok mercekli kamera için ilginç bir ZEISS patenti de vardı.

Kağıt üzerinde tarif edildiği gibi bu teknoloji, kamera algılayıcısı ile normal bir sabit mercek arasında oturan ve dönen bir mercek tabanı üzerine monte edilen farklı odak uzaklıklarına sahip bir dizi ek lens olarak nitelendirilebilir.

Nokia smartphones to feature ZEISS optics. Together, we look forward to an exciting journey into the future of smartphone imaging. pic.twitter.com/GNWwuMAveK — ZEISS Camera Lenses (@ZEISSLenses) July 6, 2017

Çizen sanatçıya göre bu ayar arka kamera modülüne yerleştirilir ve merceklerin kendileri etrafında dönerler ve modülün ortasında ana kameranın üzerinde yeniden konumlandırılırlar. Biraz karışık ancak şimdi daha da çok kafanız karışacak. Nokia 10‘un sözü edilen modülün en üstünde ikinci bir kamerası da bulunduğu söyleniyor. Ek özellikler (daha geniş görüş alanı, bokeh, vb.) ise hala net değil.

Daha önce de belirtildiği gibi Nokia 10 donanımının geri kalanı gelince; muhtemelen bir Snapdragon 845 işlemci ile güçlendirilecek ve 18:9 ekrana sahip olacak. Tasarım yönüyle Nokia 9‘un birçok özelliğini paylaşacağı iddia ediliyor.

Kaynaklar Nokia 10‘un bu Eylül ayında Berlin’de IFA 2018 gibi erken bir tarihte gelebileceğini gösteriyor. Önümüzde aslında uzun zaman var ancak Nokia zaten sadece birkaç gün içinde MWC 2018‘de sabırsızlıkla beklenen Nokia 7 Plus‘ı tanıtacak.