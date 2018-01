Kullanıcılar merakla beklenen Nokia 10 ve onun iddia edilen penta-kamera kurulumu ile ilgili olarak bugünlerde daha da heyecanlanıyor. Açıkça Snapdragon 845’in gelecekteki cihaz listesinin ve birkaç şemanın ötesinde HMD‘nin devrim niteliğindeki bir kamera kurulumuyla bir Nokia 10 üzerinde çalıştığı düşünülüyor. (penta: 5)

En yeni gelişme ise iddia edilen Nokia 10‘un arka yüzünün oldukça detaylı bir taslağı olarak önümüze geldi. Görünürde bilgileri çizime dayandıran bir sızıntı olduğu gibi çok mercekli kamera için ilginç bir ZEISS patenti de vardı.

Kağıt üzerinde tarif edildiği gibi bu teknoloji, kamera algılayıcısı ile normal bir sabit mercek arasında oturan ve dönen bir mercek tabanı üzerine monte edilen farklı odak uzaklıklarına sahip bir dizi ek lens olarak nitelendirilebilir.

Nokia smartphones to feature ZEISS optics. Together, we look forward to an exciting journey into the future of smartphone imaging. pic.twitter.com/GNWwuMAveK

— ZEISS Camera Lenses (@ZEISSLenses) July 6, 2017