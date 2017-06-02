Nokia, 13 Haziran’da Hindistan’da etkinlik düzenleyecek

Nokia markalı akıllı telefonlar üreten şirket olan HMD Global, 13 Haziran’da Hindistan’da bir etkinlik gerçekleştirdiğini duyurdu. Davetler alt kıtadaki medya organlarına ulaşmaya başladı ancak maalesef bunlar hakkında kesinlikle detay yok. Belki de “resmi davetiye”, neyin bekleneceğine ışık tutacaktır.

Bununla birlikte, bu etkinliğin Hindistan’da Nokia 6, 5 ve 3 akıllı telefonların yerel olarak piyasaya sürülmesi ile ilgili olacağı konusunda spekülasyon yapabiliriz. Umarız fiyatlandırmayla ilgili belirli ayrıntıları duyarız ve firma 13 Haziran’da piyasaya sürülme tarihini de açıklar.

Daha önce, HMD, bu ayın sonuna kadar ilk akıllı telefonlarını küresel piyasalara götürmeyi vaat etti; bu nedenle, zaman aralığının Hint pazarındaki yayınları için de geçerli olduğunu varsayıyoruz.