Nokia, 15 Aralık’ta Yeni Bir Android Go Akıllı Telefonunu Tanıtacak

HMD‘nin amiral gemisi Nokia 9.3 ve uygun fiyatlı orta seviye Nokia 5.4 dahil olmak üzere birkaç yeni akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak görünüşe göre ilk olarak başka bir cihaz ilgi odağı olacak – İlk olarak Çin’de Android Go‘lu bir telefon çıkacak.

Nokia hesabının Weibo’da ifşa ettiği duyuru 15 Aralık‘ta yapılacak.

Nokia‘dan ne bekleyeceğimizi bilmiyor olsak da, şirketin Çin’deki hafif işletim sistemi sürümüne sahip ilk telefonu olacağını biliyoruz. Şimdiye kadarki en düşük bütçeli akıllı telefon modelleri Nokia 3.1 Plus ve Nokia C3 idi. Bu modeller Android 10 işletim sistemi kullanıyorlardı.

Ve işte burada ilginç hale geliyor – genellikle Android Go, Gmail Go, Maps Go, Google Assistant Go gibi basit uygulamalarla birlikte geliyor, ancak bunların hiçbiri Çin’de çalışmaz. HMD, bir Android Go telefonunun o pazarda çalışmasını sağlamak için alternatifler bulmuş olmalı.