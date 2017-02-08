Nokia 150 Hollanda’da Satışa Çıktı

Bu, Hollanda’nın umut edebileceği Nokia lansmanı değil, Nokia 150 artık Hollanda’da bulunuyor. Siyah model, şimdilik 37 € fiyat etiketi ile satılıyor. Beyaz versiyon daha sonraki bir tarihte gelecek.

Aylık bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresi olan bir telefonun güvenilirliği hakkında söylenecek bir şey var.

Bu arada, bu HMD’nin Avrupa’daki ilk telefonu ve ilgilenmemenize rağmen Nokia 6 ‘da çok yakında Avrupa’da satışa sunulacak.. HMD / Nokia’nın MWC‘deki genişleme planlarını duymaya hevesliyiz.

Şimdi, bazı operatörler 2G şebekelerini desteklemiyor ve Nokia 150 sadece 2G’de çalışıyor, ancak bu bir endişe olmamalı. Vodafone Hollanda Şef Ağı Sorumlusu geçen sene “Eski ağlarımızı hala koruyor ve şebekeyi modernleştiriyoruz, yine de müşteriye 2G ve 3G servisler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı hala kesin değil, fakat yakın zamanda sunulması bekleniyor.