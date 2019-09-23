Nokia 2.2 Satışa Çıktı – Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Nokia 2.2 akıllı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı. Nokia 2.2 modeli ülkemizde ne kadar bir fiyatla satışa çıktı?

Yeni akıllı telefonları için çalışmalarını hızlandıran Nokia, kısa süre önce uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli tanıtmıştı. Telefonların dikkat çeken özellikleri bir yana bu modelde uygun fiyatın öne çıkacağını görmüştük. Nokia 2.2 modeli için beklenen Türkiye satışı da başladı.

Uygun fiyatlı yeni akıllı telefonların Türkiye fiyatı da yine uygun bir akıllı telefon modelinin geldiğini göstermiş oldu. Bu noktada hem açıklanan fiyatlardan hem de telefonların özelliklerinden söz edelim. Giriş seviyesi bir akıllı telefondan beklenenler karşılanıyor mu göreceğiz.

Nokia 2.2 Fiyatı ve Özellikleri

Yeni akıllı telefon modellerinin fiyatı kısmında karşımıza çıkan rakam 1099 TL oldu. Bu rakamla beraber markanın giriş seviyesi akıllı telefonlar için iyi bir rakip olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii ki hem vergilerin durumu hem de dövizin durumu nedeniyle şu an fiyatların bir tık yüksek bulunabileceğini de ekleyelim.

Telefonun fiyatlarına karşın teknik özelliklerinin neler olduğuna da bakmak gerekecek. Öyle ki bu modelde dikkat çeken özellikler bulunuyor. İlk etapta yeni akıllı telefon modellerinin işlemcileri öne çıkıyor. Fiyatı aşağı çekmek adına Nokia 2.2 içerisinde MediaTek Helio A22 işlemcileri yer alıyor.

IMG PowerVR grafik birimiyle beraber gelen işlemcilerin yanında 2 GB RAM miktarı var. Giriş seviyesi için uygun olan 2 GB RAM dışında bir model daha var. Bu modelde de 3 GB RAM miktarına yer veriliyor.

İki farklı RAM miktarı sunan akıllı telefonların depolama alanı seçenekleri de buna göre değişiklik gösteriyor. Ana modelde 16 GB depolama alanı var. İkinci modelde ise 32 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor.

Açıkçası her iki modelde de standartların üzerine çıkılmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Söz konusu akıllı telefonların 13 MP tek arka kamerası ve 5 MP değerinde ön kamerası da bulunduğunu belirtelim.

Ayrıca işletim sistemi kısmında da Android 9 işletim sistemine geçiş yapılacak. Muhtemelen Nokia 2.2 modeli de yine güncelleme alacak olan akıllı telefonlar arasında yer alacak gibi duruyor. Güncelleme konusunda ne kadar süre boyunca destek verileceği ise kesin değil.