Nokia 2.2 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonları merakla beklenmeye başlayan Nokia, kısa süre önce yeni akıllı telefonlarını duyuracağını açıklamıştı. Markanın Nokia 5.2 ve 6.2 modellerini sunmasını bekliyorduk ama daha uygun fiyatlı olan Nokia 2.2 modeli tanıtıldı. Hem tasarım kısmında hem de segmentine göre işletim sistemi ve özellikleriyle dikkat çeken telefonların detaylarına bakalım.

Nokia 2.2 Tasarımı İlgi Uyandırdı

Nokia 2.2 akıllı telefon modelinde oldukça şık bir tasarıma yer veriliyor. Telefon biraz kalın ancak gelen olarak şık bir tasarım çizgisi sunulmuş durumda. Arka kısımda da cam kullanılan modelin, ortalanmış kamerası bulunuyor.

Tek bir arka kamera kullanılan akıllı telefonların kamerasının hemen altında bir de flaş ışığı yer alıyor. Bunun dışında arka kapak kısmında yer alan bir de Android One yazısını görüyoruz. Arka kapak bölümünün hemen alt kısmında yer alan yazının dışında başka bir detay yok.

Ön kısma geçtiğimiz zaman ise çerçevesiz bir tasarımdan söz etmemiz mümkün değil. İnce de olsa bir miktar çerçeve alanının bulunduğunu söylemek gerekiyor. Hem yan kısımlarda hem de alt kısımlarda çerçeve alanının bulunduğunu görüyoruz.

Üst kısımda ise çentikli ekran tasarımına yer verilmiş durumda. Su damlası çentik alanının kullanıldığı akıllı telefonların tasarım konusunda son detayının bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında genel olarak Nokia modellerini yansıtan bir tasarım sunulmuş durumda.

Nokia 2.2 Teknik Özellikleri Neler?

Tasarım kısmından söz etmemizin ardından şimdi ise yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinden söz edelim. Teknik özellikler kısmında da giriş ile orta segment arasında bir akıllı telefon söz konusu.

Yeni modelin içerisinde MediaTek Helio A22 işlemcileri yer alıyor. Giriş seviyesi bir işlemci modelinin kullanıldığı telefonda grafik birimi kısmında ise IMG PowerVR GE-class modeline yer verildiği açıklandı.

Bu özellikler dediğimiz gibi telefonun fiyatını aşağı çekecek özellikleri. Bunun dışında yeni modelin 5.71 inçlik bir ekran boyutuna sahip olduğunu da ekleyelim. İşlemci ve ekran özellikleri dışında RAM bellek kısmında ise iki farklı seçenek sunuluyor.

Yeni modelin 2 GB RAM bellek miktarı kullanan ana serisinde 16 GB depolama alanına yer veriliyor. Bunun dışında bir de 3 GB RAM bellek miktarına sahip olan bir model var. Bu modelin ise depolama alanı 32 GB olarak açıklandı.

Her iki akıllı telefon versiyonunda da 13 MP değerinde tek bir arka kamera bulunuyor ve bu arka kameralara 5 MP değerinde ön kamera eşlik ediyor. Tüm bu özelliklerle beraber Nokia 2.2 ana modeli, 580 TL fiyat etiketine sahip olacak. 3 GB RAM bellek miktarına sahip olan model ise 670 TL satış fiyatıyla gelecek. Tabii ki bu fiyatlara vergilerin eklenmediğini de ekleyelim.