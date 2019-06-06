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Nokia 2.2 Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Nokia giriş seviyesinde yeni bir akıllı telefonu bugün tanıtacak. Cihaza ait ilk görüntü şimdiden internet dünyasında geziyor...

By Muhammed Arslan

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Nokia 2.1 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Nokia Mobile bugün İtalya’da en az iki yeni telefonu tanıtacağı bir etkinlik düzenledi. Bu yeni cihazlardan biri sadece Nokia 2.2 olabilir. Tanıtım henüz başlamadı ancak popüler sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks) sayesinde telefonun ilk görüntüsünü elde ediyoruz.

HMD Global, Nokia 2.1 modelinin gelişmiş sürümü olan Nokia 2.2’de bazı yenilikler getiriyor. Önceki modelin üst kısmında bulunan kalın çerçeve artık yok. Daha çok Nokia 4.2’dekine benzer bir su damlası çentiği ile donatıldı. Ancak yine de kalın çerçeveler var, ama önceki modele nazaran daha ince.

Nokia 2.2 Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Nokia 2.1, ön tarafta bulunan stereo hoparlörlerle gelen giriş seviyesi ilginç bir telefon. Sonunda şirket Nokia 2.2’de bu tasarımı bıraktı. Daha farklı bir tasarım ile geliyor. Akıllı telefonun arkasında parmak izi sensörü görünmediği için muhtemelen güvenlik korumaları standart şekilde olacak.

Nokia 2.2’nin önceki sürümlerde olduğu gibi arka tarafında tek bir kamerası var. Sensörün hemen altında bir LED flaş var. Sırtı Nokia 4.2 gibi camla kaplı gibi görünüyor ama bu çerçeve kesinlikle polikarbonat. Akşama doğru tanıtılması beklenen cihazların hakkında daha fazla bilgi gün yüzüne çıkacak.

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