Nokia 2.3 Fiyatı Sızdırıldı!

HMD Global, 5 Aralık’ta Nokia ailesinin yeni bir üyesinin tanıtılması için bir etkinlik yapacağını duyurdu. Nokia 8.1’in geçen yıl 5 Aralık’ta piyasaya sürüldüğünden dolayı söylentiler Nokia 8.2’nin tanıtılacağını iddia ediyordu.

Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre başka bir Nokia cihazı var. Ve bunun isminin Nokia 2.3 olduğu ortaya çıktı. Bu ayın başlarında telefon hakkında birkaç sızıntı gündeme geldi. Sızıntı, bir distribütörün veritabanından geliyordu ve telefonun adını, model numarasını ve içerebileceği üç renkli çeşidi ortaya çıkardı.

Bugün ise yeni bir sızıntı telefonun Şili’deki fiyatını görmemize olanak sağladı. İlk olarak NokiaPowerUser tarafından bildirilen bir Şili mağazasının ekran görüntüsü, telefonun Charcoal sürümünü açığa çıkardı.

Şili dolarına göre 97 dolarlık etiketi olan telefonun kabaca 119 dolarlık bir fiyat etiketi var. Bu, ABD’de satılan Nokia 2.2‘nin 139 dolarlık fiyatından bile daha ucuz. Liste Charcoal sürümü içindir. Ne yazık ki bir resim bulunmuyor.

Muhtemelen ilerleyen günlerde telefonun resmi teknik çizimleri ortaya çıkar. Bu sayede telefonun tam olarak neye benzediğini görebileceğiz. Nokia 2.3’ün 6.1 inç çentikli bir ekranı olması bekleniyor. HD ekran ile birlikte donatılabilir. 3920mAh batarya kapasitesi ile geleceği ileri sürülüyor.