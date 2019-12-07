Nokia 2.3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global Nokia 2.3 modeli için beklenen tanıtımı gerçekleştirdi. Özellikleri ile dikkat çeken uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, hem şarj süresi hem de sunduğu yeniliklerle dikkat çekti. Şık bir tasarıma sahip olan Nokia 2.3 özellikleri ve fiyatlarını değerlendirelim.

Nokia 2.3 Tasarımı

Yeni akıllı telefon, su damlası çentik alanı kullanıyor. Ekran kısmında su damlası çentik alanına yer veriliyor ve köşeler biraz daha keskin hatlarla geliyor. Su damlası çentik alanının dışında alt kısımda Nokia yazısının yer aldığı bir ince çerçeve alanı bulunuyor.

Yan kısımlarda ise herhangi bir çerçeve alanı sunulmadığını ve en azından yanlardan çerçevesiz akıllı telefonlara daha yakın bir model olduğunu da söyleyelim.

Telefonun Özellikleri

Uygun fiyatlı Nokia akıllı telefon modelleri arasında yer alacak olan Nokia 2.3 akıllı telefonunun özelliklerine geçelim. Telefonun içerisinde MediaTek Helio A22 işlemcileri bulunuyor. İşlemcilerin yanında sunulan RAM değerinin ise 2 GB RAM olduğunu da eklemiş olalım.

32 GB dahili depolama alanının da sunulduğu akıllı telefonun ekran kısmında ise 6.2 inçlik bir panel var. 720 X 1520 çözünürlük değeri ekranın görüntü kalitesinin standartların üzerinde olmasını sağlamış durumda.

Kamera kısmına bakıldığı zaman ise uygun fiyatlı olmasına rağmen çift kameralı bir akıllı telefon görüyoruz. Arka kısımda 13 MP +2 MP değerinde çift arka kamera var. Ön kamera kısmında ise 5 MP değerinde tek bir kamera kullanılmakta.

4000 mAh değerinde bataryası, Android 9 Pie işletim sistemi ve bir süre daha devam edecek olan güncelleme desteğiyle beraber Nokia 2.3 fiyatı ise 109 Euro olarak açıklandı. Telefon hem Çin’de hem de Avrupa’da satışa çıkacak.