Nokia 2.3 Yeni Detaylarla Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasına yeniden dönüş yapan Nokia, başarı elde etmede kararlı gibi gözüküyor. Markanın 5 kameralı akıllı telefon modellerinden sonra, giriş seviyesi serilerini de yenilemeye başladığını görmüştük. Bu noktada en çok dikkat çeken akıllı telefon modeli ise Nokia 2 serisi. Hem uygun fiyatlı hem de güncelleme destekli modelin yeni serisi olan Nokia 2.3 akıllı telefonları da yolda.

Son olarak veri tabanı kayıtlarında ortaya çıkan Nokia 2.3 akıllı telefonları, markanın geleceğe yönelik planlarını da göstermiş oldu. Hem telefonların renk seçenekleri hem de isimleri ortaya çıktı.

Nokia 2.3 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Giriş seviyesi bir akıllı telefon olması beklenen ve Nokia 2 modelinin yeni jenerasyonu olarak sunulan akıllı telefonların 4 farklı renk seçeneği bulunacak. Kum rengi, odum kömürü rengi, camgöbeği rengi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle beraber gelecek olan akıllı telefon, MediaTek işlemcilerine sahip olacak.

Burada telefonların MediaTek Helio A22 işlemci serisiyle geleceği yönünde iddialar var. Fakat işlemci modellerinin kesinlik kazanmadığını ve değişebileceğini belirtelim. MediaTek kullanılacağı neredeyse kesin ancak serisi konusunda net bir bilgi yok.

Yine daha önceki modelde olduğu gibi 5.7 inçlik bir ekranın kullanılması beklenen Nokia 2.3 modelinin RAM kısmında ise 2 ve 3 GB olmak üzere çift seçenekle beraber geleceği söyleniyor. Depolama alanının nasıl değişeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

TA-1206 kod numarasıyla gelecek olan yeni modelin 2020 yılında tanıtılması beklenmekte. Yine aynı yıl içerisinde satışların da başlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kamera sistemi ve genel tasarım ayrıntıları merakla beklenen Nokia 2.3 akıllı telefonları için yeni detaylar paylaşıldıktan sonra, sitemizde bu detaylara yer vereceğiz. Şu an için bilgiler sınırlı.