Nokia 2 FCC fotoğraflar ve boyutlarla tamamlandı

Nokia 2, oldukça uzun süredir söylenti fabrikasını sık sık ziyaret ediyor. Ham çizimler, sunumlar, kriter sızıntıları ve hatta canlı fotoğraflar – bütçe dostu yakışıklı cihaz bu noktada sızıntı gündemine girdi. Yine de, bu belirli HMD bulmacasında kalan birkaç parça var. Akıllı telefonun detaylarına değinelim.

Doğal olarak, HMD Global TA-1029’u ayrıntılı olarak açıklayan belgeler, son kullanıcılara yönelik pratik kullanımdan çok çeşitli SAR değerleri ve radyo test raporları sunuyor. Nokia 2’de bir Bluetooth radyosu bulunduğundan ve Wi-Fi’nin 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n olduğundan emin olabilirsiniz.

Basit bir anten şeması da telefonun boyutları hakkında bir fikir sunmaktadır. 15,4 cm çapraz diyagonal ile daha önce önerilen 4.5 veya 5 inçlik ekran boyutu, Nokia 2 için en olası seçenek gibi görünüyor. Teknik özelliklerden bahsediyorsak, 720p çözünürlük ve oldukça düşük fiyatlı bir Snapdragon 210/212 yonga seti bekliyoruz, Sadece 1GB RAM ve 8GB depolama alanı ile gelecektir. Selfie kamerası 5MP fotoğraf çekmeli, arka kamerası 8MP çözünürlüğünde beklenmektedir. (video 720p ve yonga setinin yapabileceği en iyisi).

Son olarak, FCC raporunda, birkaç gün önce sızan aynı Nokia 2 fotoğraflarının daha yüksek çözünürlük ve filigran içermeyen kopyaları da bulunuyor. Bu nedenle, telefonun tasarımı hakkında en azından emin olabiliriz. HMD’nin sertifika ve yönetmelik departmanında vakit kaybetmeden nasıl bir şeyler harcadığını görünce, 16 Ağustos’ta şirketin Nokia 8 amiral gemisi ile birlikte Nokia 2’nin tanıtıldığını da görebiliriz.