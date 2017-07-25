Nokia 2, Snapdragon 210 yonga seti kullanacak

HMD, orta segment Nokia‘yı yeniden başlattı ve giriş seviyesine doğru genişledi. Şimdilik, Nokia 3, en yeni akıllı telefon olma özelliğini taşıyor, ancak bir Nokia 2 birkaç kez sızıntı da olsa görüldü.

Geekbench, bir Snapdragon 210 yonga seti (veya 212) ve 1 GB Ram ile cihazın detaylarını listeledi. Nokia 2, Android 7.1 Nougat çalıştırıyor, bu yüzden yazılım tarafında herhangi bir belirsizlik görünmüyor. Depolama tespit edilmedi, ancak 8GB’lık kapasitenin iyi bir tahmin olduğunu düşünüyoruz.

Tahmin ettiğimiz gibi Nokia 2‘nin fiyatı yeni Nokia 3310 (50 €) ve Nokia 3 (150 €) arasında olacak ve yaklaşık 100 € gibi bir skalaya oturabilir.