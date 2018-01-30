HMD Global tarafından yayınlanan Nokia akıllı telefonların, bu sene de güncellenerek piyasaya sürülmeye devam edeceğini biliyoruz. Bu noktada yeni gelecek modeller arasında Nokia 7, Nokia 9 ve hatta Nokia 10 gibi modeller olduğu belirtiliyor. Firma bir yandan yeni akıllı telefonları üzerinde çalışmalara devam ederken bir diğer yandan ise mevcut modellerinde yazılım güncellemeleri devam ediyor. Öyle ki HMD Global modelleri çıkardığı gün iddialı bir açıklama yaparak tüm serilere 2 yıl Android güncelleme desteği geleceğini belirtmişti. Nokia 2 ve Nokia 3 modelleri içinde aynı durumun geçerli olacak açıklanmıştı. Şimdi ise Nokia 2 ve Nokia 3 modelleri için güncelleme detayları açıklandı.

Nokia 2 ve Nokia 3 Güncellemeleri Ne Zaman Alacak?

Her iki modelinde düşük sistem özelliklerine rağmen Android Oreo güncellemesi alacağı açıklandı. Bugün Nokia 5 modeli için yeni güncelleme yayınlanınca, geciken Nokia 2 ve Nokia 3 güncellemelerinin ne zaman geleceği de tartışılmaya başlandı. Firma yetkilisinden biri olan Juho Sarvikas ise konu hakkında merak edilenleri açıkladı.

Sarvikas ilk olarak Nokia 2 modeli için konuştu. Ünlü isim güncellemenin gecikmesinin nedenini açıklamadı ancak bu güncellemenin kesin olarak geleceğini belirtti. Ayrıca bir sürpriz haberde var. Android Oreo güncellemesi direk olarak gelmeyecek. Yapılan açıklamalara göre Nokia 2 direk olarak Android 8.1 sürümünü alacak.

Yani bu modelde ilk büyük güncellemenin geldiğini de göreceğiz. Sadece 1 GB Ram kullanması ve sistem özelliklerinin bir hayli düşük olması, alınan kararın ana nedeni. Sadece bu nedenlerden dolayı Nokia 2, direk olarak Android Oreo 8.1 alacak. Güncelleme içinde çok beklemek gerekmeyecek.

Bir başka model olan Nokia 3 akıllı telefonları içinde güncelleme açıklaması yapıldı. Bu modelinde Android Oreo beta sürecinin başlamak üzere olduğu açıklandı. Çok kısa bir süre sonra yeni beta programının başlayacağı ve hemen ardından ise bir bir güncellemelerin yayınlanacağı belirtildi. Kısacası güncellemeler gecikmiş olsa da Nokia 2 ve Nokia 3 modelleri beklenen güncellemeleri alacak. Özellikle Nokia 2’nin düşük sistemine rağmen yeni güncellemeyi alması oldukça olumlu karşılanacaktır.