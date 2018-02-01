Nokia 2017 Son Çeyrek Satış Raporları Yayınlandı

Telekomünikasyon devi Nokia‘nın 2017 4. çeyrek için mali sonuçları yayınlandı. İlk öngörülerden daha iyi duruyorlar. Şirket, 1.1 milyar $ kâr öngörüyordu 4. çeyreğe kadar 1.2 milyar $ faaliyet kârı elde ettiğini bildirdi.

% 9’luk kâr artışı gerçeğe dönüştüren şey Fin firması ile sözleşme süresince beklenen gelirden daha fazla olan 260,4 milyon dolar getiren başka bir Goliath – Huawei ağı arasında imzalanan çok yıllı patent lisans sözleşmesiydi.

İyi sonuçlar alınmasına rağmen, Nokia‘nın şebeke kârı yıllık 1.064 milyar $ ‘dan 802.28 milyon $’ a düştü. Nokia CEO’su Rajeev Suri, Kuzey Amerika’daki operatörler bu durumu yumuşatmak için harcamaya karar vermedikçe 2018’de kâr düşüşlerinin devam etmesi bekleniyor dedi. Ayrıca Nokia 2016’da diğer ağ devi Alcatel-Lucent’ı 16,6 milyar dolar karşılığında satın almasaydı bu düşüş daha da büyük olabilirdi.

Mali yavaşlama kablosuz servis sağlayıcıların henüz 5G ekipmanı üzerinde harcamaya başlamadığı halde 4G döngüsünün bitmek üzere olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Rakipler Huawei ve Ericsson da etkilerini hissettiriyorlar.

Tüm söylenenlere baktığımızda taşıyıcılar 5G ekipmanları için harcama yapmaya başlar başlamaz ağ işi satışlarının artacağı tahmin edildiği için gelecek hala Nokia için parlak görünüyor. Rajeev Suri konferans görüşmesinde; “2019 ve 2020 yılları için pazar koşullarının 5G şebekelerinin tam kapsamlı olarak devreye alınmasıyla belirgin bir şekilde iyileşmesini bekliyoruz” dedi. Ayrıca 2020 yılına kadar %12’lik bir çalışma marjı tahmini de yaptı.

Kazanç artışının Xiaomi ve Apple‘ın 2017’de imzalanan lisans anlaşmalarından gelmesi bekleniyor.