Ana Sayfa Akıllı Telefon Nokia 220 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 220 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 220 cep telefonlarında beklenen yenileme yapıldı. Yeni cep telefonlarının özellikleri neler?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Nokia 220

Akıllı telefonların gündem olmaya başladığı şu günlerde, eski tip cep telefonlarını unutmaya başladık. Her ne kadar akıllı telefonlardan sonra cep telefonlarını unutmaya başlamış olsak da bu alanda hala cep telefonlarını görmek mümkün oluyor. İşte bu durumun en büyük örneklerinden birisi de Nokia 220 telefonları oldu.

Bir dönemin cep telefonu efsanesi olan Nokia tarafından eski serilerin yenilenmiş versiyonu olarak sunulan Nokia 220, cep telefonlarını geri getirecek modellerden bir tanesi. Öyle ki söz konusu telefonların akıllı telefonlara göre çok farklı bir yapısı var. Hemen Nokia 220 cep telefonları için özelliklerden söz edelim.

Nokia 220 Özellikleri Nasıl?

Nokia 220 tam olarak bir cep telefonu. Daha önce satışta olan modelin yenilenmiş versiyonu olan yeni cep telefonu, 2.4 inç ekranla geliyor. 2.4 inçlik bir panelle gelen cep telefonunun ekran kısmında da QQVGA ekranlarını sunduğunu görüyoruz. Yani standart bir cep telefonu sunulmuş durumda. Cep telefonu yönünde bir değişiklik söz konusu değil.

Yeni cep telefonlarının kontrolleri de yine fiziksel tuşlar üzerinden. Telefonların üzerinde standart tuş takımı bulunuyor. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yok. Standart tuş takımı kullanımı devam ediyor. Bunun dışında işletim sistemi de yine Nokia tarafından sunulan Series 30+ işletim sistemi.

Nokia 220

16 MB değerinde RAM bellek miktarı bulunan cep telefonlarının depolama alanı ise sadece 24 MP olarak açıklandı. Bir dönemin ünlü cep telefonlarının yeni versiyonlarını satın almak isteyen kullanıcıların ödemesi gereken ücret ise 39 Euro. Telefonun fiyatları kısmında 39 Euro rakamının bir hayli dikkat çekici olduğunu ekleyelim.

Yeni cep telefonlarının tüm bölgeler için satışa çıkıp çıkmayacağı ise kesin değil. Bunun için marka tarafından yapılacak olan açıklamaları beklemek gerekiyor.

25,653BeğenenlerBeğen
57,122TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikVivo Z5 Çalışır Halde Görüntülendi!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Vivo Z5 Çalışır Halde Görüntülendi!

Vivo Z5 akıllı telefonu 31 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Kısa bir süre önce şirket, telefonun tasarımını ön plana çıkaran teknik çizimlerini paylaştı. TENAA listesi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

EMUI 9.1 Güncellemesi 10 Model için Yayında

Akıllı telefonlar için güncellemelere önem veren markalardan biri olan Huawei, kısa süre içerisinde EMUI 9.1 sürümünü duyurmuştu. Android Pie işletim sisteminin üzerine kurulu olan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

Huawei Mate 30 Pro'nun 3 aya kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonu hakkında sürekli olarak sızıntılar gündeme gelmeye bir süredir devam ediyordu. Bugün ise yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 5i Pro Çıkış Tarihi Onaylandı!

Huawei, Nova 5i Pro hakkınad Weibo'da yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Video, 26 Temmuz'da Nova 5i Pro akıllı telefonunun piyasaya sürüleceğini açıklıyor. Çinli üretici,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Black Shark 2 Pro Görselleri Geldi

Oyun odaklı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Xiaomi Black Shark 2 Pro akıllı telefonları için geri sayım başladı. Çok kısa bir süre sonra...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Katlanabilir Telefon Patentleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sınıfında istediğini almayan markalardan biri olan Sony, kısa süre önce ülkemizden de çekilmişti. Akıllı telefon satışlarında sınırlamalara giden markanın bir yandan da...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.