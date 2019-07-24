Nokia 220 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonların gündem olmaya başladığı şu günlerde, eski tip cep telefonlarını unutmaya başladık. Her ne kadar akıllı telefonlardan sonra cep telefonlarını unutmaya başlamış olsak da bu alanda hala cep telefonlarını görmek mümkün oluyor. İşte bu durumun en büyük örneklerinden birisi de Nokia 220 telefonları oldu.

Bir dönemin cep telefonu efsanesi olan Nokia tarafından eski serilerin yenilenmiş versiyonu olarak sunulan Nokia 220, cep telefonlarını geri getirecek modellerden bir tanesi. Öyle ki söz konusu telefonların akıllı telefonlara göre çok farklı bir yapısı var. Hemen Nokia 220 cep telefonları için özelliklerden söz edelim.

Nokia 220 Özellikleri Nasıl?

Nokia 220 tam olarak bir cep telefonu. Daha önce satışta olan modelin yenilenmiş versiyonu olan yeni cep telefonu, 2.4 inç ekranla geliyor. 2.4 inçlik bir panelle gelen cep telefonunun ekran kısmında da QQVGA ekranlarını sunduğunu görüyoruz. Yani standart bir cep telefonu sunulmuş durumda. Cep telefonu yönünde bir değişiklik söz konusu değil.

Yeni cep telefonlarının kontrolleri de yine fiziksel tuşlar üzerinden. Telefonların üzerinde standart tuş takımı bulunuyor. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yok. Standart tuş takımı kullanımı devam ediyor. Bunun dışında işletim sistemi de yine Nokia tarafından sunulan Series 30+ işletim sistemi.

16 MB değerinde RAM bellek miktarı bulunan cep telefonlarının depolama alanı ise sadece 24 MP olarak açıklandı. Bir dönemin ünlü cep telefonlarının yeni versiyonlarını satın almak isteyen kullanıcıların ödemesi gereken ücret ise 39 Euro. Telefonun fiyatları kısmında 39 Euro rakamının bir hayli dikkat çekici olduğunu ekleyelim.

Yeni cep telefonlarının tüm bölgeler için satışa çıkıp çıkmayacağı ise kesin değil. Bunun için marka tarafından yapılacak olan açıklamaları beklemek gerekiyor.