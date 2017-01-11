Nokia 26 Şubat’ta Yeni Android Telefonlarını Tanıtacak!

Birçoğunun büyüdüğü marka olan Nokia, yakında büyük dönüşümü yapmak üzere.

Nokia, Android ilk telefonu Nokia 6‘yı Çin’de duyurdu, ancak Nokia’dan daha pazarda satışa sunulmayan yeni bir şey bekliyorsanız, 26 Şubat‘ı takviminize işaretlemelisiniz. Nokia resmi olarak Facebook sayfasında yeni duyurular yayınlayacağını açıkladı.

26 Şubat, dünyanın en büyük mobil fuarı olan Mobile World Congress 2017‘den önceki gün olacak ve dünyanın en büyük LG ve muhtemelen Samsung’lu telefon üreticilerinden yeni amiral gemileri duymaya başlayacağız.

Açıkçası Nokia, aynı tarihe kadar kendi telefonunu duyurmaya korkmuyor.

Beklenen telefonun kendisi hakkında daha fazla bilgi yok, ancak müşteriler kesinlikle Nokia’nın orta segment olan Nokia 6‘dan daha fazlasını bekliyor. Şirket, yaklaşık 5 ila 6 yeni telefon üreteceğini vaat etti. Bunların arasında üst düzey bir telefon olması bekleniyor.