Nokia 2720 Flip Telefona Yeni Bir Renk Modeli Eklendi !

Nokia 2720 Flip Telefonu, Nokia marka adını kullanarak telefon üretme lisansına sahip olduğundan, HMD Global’in geri getirdiği klasik telefonlardan biridir. Eylül ayında tanıtıldı ve esasen eski kapaklı tasarımı ve ayrıca 4G LTE ve akıllı asistan gibi modern özellikleri nedeniyle olumlu eleştiriler aldı.

Piyasaya sürüldüğünde iki renkte satışa sunulmuştu – gri ve siyah. Bugün, HMD Global, cebinizden veya çantanızdan çıkardığınızda başınızı döndürecek üçüncü bir renk – muhteşem bir kırmızı – modelini ortaya çıkardı. 90 Euro (Yaklaşık olarak 570 Türk Lirası) gibi bir fiyatlandırması olan telefon, diğer renk çeşitlerinde de özelliklerini koruyor.

Öyle ki, her modelinde, dış tarafta 1,3 inç 240 x 240 ve iç tarafta 2,8 inç QVGA ekranı bulunmakta. Snapdragon 205 işlemcisi ile birlikte 512 MB RAM ve 4GB genişletilebilir depolama alanı da var. Cihazın arkasında flaşlı bir 2MP kamera ve Google Assistant düğmesi olarak da kullanılan acil durum düğmesi mevcut.

Telefonun 1500mAh bataryası var ve 4G’de 6.6 saate kadar konuşma süresi sağlayabiliyor. Böylece şarjsız bekleme süresi 28 güne kadar uzayabiliyor. KaiOS işletim sistemi ile birlikte WhatsApp ve Facebook telefona önceden yüklenmiş. Tek SIM ve çift SIM versiyonları internet erişiminizi diğer cihazlarla paylaşmak için bir erişim noktası görevi de yapıyor.