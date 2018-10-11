Nokia 3.1 Plus Genel Özellikleri

HMD Global Hindistan’da düzenlediği etkinlikte Nokia 3.1‘in devamı niteliğinde Nokia 3.1 Plus akıllı telefonunu duyurdu.

Nokia 3.1 Plus özellikleri yapılan etkinlik ile tamamen açıklığa kavuştu. Belirtilen özelliklere bakacak olursak eğer, 1440×720 piksel ve 18:9 en boy oranına sahip ekran çözünürlüğü sunan 5,99 inç HD IPS ekrana sahip bir telefon olarak karşımıza çıktı. Bu telefon 12nm işlemi kullanılarak üretilen MediaTek P22 octa-çekirdek yonga seti tarafından desteklenmektedir. Xiaomi Redmi 6‘ya güç veren aynı yonga setidir.

Telefonun 2GB RAM+16GB dahili depolama, ve 3GB RAM+32GB dahili depolama olmak üzere iki çeşidi vardır. Kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini daha da genişletmesini sağlayan özel bir microSD kart yuvası bulunur.

Optik olarak incelediğimizde Nokia 3.1 Plus’ın arkasında 13 MP birincil sensör, ve 5 MP ikincil sensör sunan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP Selfie kamerası yer alıyor. Canlı arka plana sahip görüntülerin fotoğraflarını çekebilmek için bokeh veya Portre modu ile desteklenmektedir.

Diğer Nokia akıllı telefonları gibi bu da Google Android One programının bir parçasıdır. Ayrıca Android Pie işletim sistemini de destekler niteliktedir.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, GPS/A-GPS, 3.5mm kulaklık girişi ve bir mikro USB bağlantı noktası bulunur. Hızlı şarj desteği olmayan bu telefon 3.500mAh pil ile çalışıyor.

Nokia 3.1 Plus 3GB RAM modeli için Rs ortalama bir fiyat belirledi. 154$ civarı düşünülüyor.