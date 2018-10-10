HMD Global yarın Hindistan’da yeni Nokia telefon için etkinlik düzenleyecek. Biz de dahil olmak üzere birçok site Nokia 7.1 Plus‘ın piyasaya sürüleceğini düşünüyorduk. Fakat yeni sızan bilgiye göre Nokia 3.1 Plus isimli bir telefonun duyurulacağını öğrendik.

Telefonun perakende kutusunu gösteren, ve telefonun özelliklerini listeleyen bir görüntü web’de ortaya çıktı.

Listede gösterilene göre Nokia 3.1 Plus 1440×720 çözünürlüğe sahip 6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Mega Display Posterinde gördüğümüz Nokia 5.2 inç HD ekran sunuyordu. Fakat şuan açıklanan hali ile büyük bir yenilik getirdiğini görüyoruz. Ayrıca bir çentiği yok.

Kutuya baktığımızda ayrıca telefonun arka tarafında bulunan 13MP+5MP çift kameralı bir kombinasyonla geleceğini de görebiliyoruz. Telefonun görüntüsünden anlaşıldığı üzere kameralar dikey olarak diziliyor, ve aynı yuvayı LED flaş ile paylaşıyor. Kamera kurulumunun hemen altında bir parmak izi okuyucusu var.

Nokia 3.1 Plus muhtemelen isimsiz okta çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek, ve 3,500mAh bataryaya sahip olacak. Diğer Nokia telefonlarında olduğu gibi bu da Android ile desteklenecektir.

Nokia 3.1 Plus fiyatı hala bilinmiyor. Nokia 3.1 Plus kutuda gösterildiği gibi mavi renkte olacak ancak tabii ki de farklı renkleri ile de karşımıza çıkacak.