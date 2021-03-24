Nokia 3.2, Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

Nokia, geçmişte sağladığı başarısını akıllı telefon pazarında da sağlamak için yeni modellerini piyasaya sürüyor. Ancak şirket eski başarısını yine de yakalamamaya devam ediyor. Bilindiği üzere firma 2019 yılında Nokia 3.2 adında yeni bir akıllı telefon sunmuştu. Bütçe dostu donanım özelliklerine sahip olan Nokia 3.2, 6.26 inç IPS LCD bir ekran ve 5 Megapiksel selfie kamera ile gelmişti.

Bununla birlikte cihaz, 2 GB RAM / 16 GB , 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Telefon içerisinde Snapdragon 429 yonga seti, Adreno 504 grafik işlemcisi ve 10 W şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesine barındırıyor. Ayrıca cihazın arka tarafında 13 Megapiksel f/2.2 LED Flash özelliği bulunan ana bir kamera yer alıyor.





Nokia bugün 3.2 modeline Android 11 güncellemesi göndermeye başladı. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz yılın Nisan ayında cihaza Android 10 güncellemesini sunmuştu. Bugün ise şirket 3.2‘ye Android güncellemesini sunuyor. 3.140 sürüm numarasıyla birlikte gelen güncelleme içerisinde Mart 2021 güvenlik yamasını da içeriyor. Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte cihaz Android 11‘in bütün özelliklerine kavuşuyor.

Şirket güncellemeyi şuan için Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Kamboçya, Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, İran, Irak, Ürdün, Laos, Letonya, Lübnan, Litvanya, Makao, Makedonya, Malezya, Moldova, Karadağ, Nepal, Norveç, Filipinler, Sırbistan, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayland, Ukrayna, Vietnam gibi pazarlara sunuyor. İlerleyen günlerde daha fazla pazara sunulması bekleniyor.