Nokia 3 (2018) Üzerinde Çalışıldığı HMD Tarafından Onaylandı!

Bu yılki MWC etkinliğindeki bir röportajda HMD yetkilisi Pekka Rantala yeni Nokia 5, Nokia 3 ve Nokia 2‘nin bir süre sonra geleceğini söylemişti. Bugün Nokia 3.1 ismi bir kullanıcı aracı profilinde ilk kez görüldü.

Dolayısıyla Nokia 3.1 ibaresi diğer adıyla Nokia 3 (2018) modelinin test edildiğini onaylıyor ve kısa bir süre içinde gelmesi gerekiyor. Ne yazık ki şu anda cihaz hakkında başka bir şey bilinmiyor ancak daha fazla detayın pek geç kalmamasını bekliyoruz.

O hai Nokia 3.1 aka Nokia 3 (2018). pic.twitter.com/h2OEINM2eu — Roland Quandt (@rquandt) May 14, 2018

Son zamanlarda üç yeni Nokia cep telefonunun Rusya’da sertifikaları alındı. Bu noktada Nokia 5.1, 3.1 ve 2.1 sürümleri olup olmadığını söylemek zor ancak daha fazla bilgi için yeni haberleri takip edeceğiz.

Yes, they will — Juho Sarvikas (@sarvikas) April 27, 2018

Bu arada HMD, Android P güncellemesini Nokia 5 (2017) ve Nokia 6 (2017) akıllı telefonlarına sunma konusundaki kararlılığını yeniden doğruladı. HMD yetkilisi Juho Sarvikas bu cihazların en son Android işletim sistemi sürümünü alacağını onayladı.