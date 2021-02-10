Nokia 3.4, Nokia 5.4 ve Nokia Power Earbuds Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia marka lisans sahibi HMD Global, Nokia 3.4 ve Nokia 5.4 bütçe akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bu telefonlara Nokia Power Earbuds Lite gerçek kablosuz kulaklıklar da katılıyor. Bu ürünler geçtiğimiz sene Avrupa’da da piyasaya sürülmüştü.

Nokia 3.4 ve Nokia 5.4’ün Teknik Özellikleri

Hem Nokia 3.4 hem de Nokia 5.4, 19: 5: 9 en boy oranına ve sol üst köşede tek bir delikli 6,39 inç HD + (720 x 1560 piksel) LCD paneli sergiliyor. Bununla birlikte Nokia 3.4, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 460 işlemci tarafından desteklenirken, Nokia 5.4 4GB / 6GB RAM ve 64GB dahili depolama ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye sahip.

Kamera kısmından bahsedersek, Nokia 3.4, 13MP (geniş) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik) üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Nokia 5m4 ise arkada 48MP (geniş) + 5MP (ultra geniş) + 2MP ( makro) + 2MP (derinlik) dörtlü kamera kurulumu bulunduruyor. Nokia 3.4, 8 MP’lik bir selfie kamera bulunduruyor, Nokia 5.4 ise 16 MP’lik bir selfie kameraya sahip.

Bağlantı cephesinde ikili, çift SIM, 4G, VoLTE, tek bant WiFi, Bluetooth 4.2 ve GNSS’yi (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) destekler. Bu iki cihazdaki diğer özellikler arasında bir MicroSD kart yuvası (512 GB’a kadar), 3,5 mm kulaklık girişi, USB C Tipi bağlantı noktası, Google Asistan düğmesi, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, jiroskop ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Son olarak, bu ekonomik akıllı telefonlar, standart 10W şarj desteği ile 4.000 mAh pil ile desteklenen Android 10’u çalıştırıyor. Şirkete göre yakında Android 11 ile güncellenecekler. Telefonların fiyatı 135 ile 158 euro arasında değişiyor.

Nokia 3.4, 160.97 x 75.99 x 8.7mm boyutlarında, 180 gram ağırlığında ve üç renkte (Fjord, Dusk, Charcoal) geliyor. Öte yandan, Nokia 5.4 sadece iki renkte (Polar Night, Dusk) mevcut ve şaşırtıcı bir şekilde, boyutlar ve ağırlık önceki modelle aynı.

Nokia Power Earbuds Lite’ın Özellikleri

Nokia BH-405 model numaralı Nokia Power Earbuds Lite, 2019’da piyasaya sürülen Nokia Power Earbuds’ın farklı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu TWS kulaklık, Bluetooth 5.0 aracılığıyla cihazlara bağlanıyor, AAC ses codec’ini destekliyor ve iki renk seçeneğiyle.

Kulaklıklar, suya dayanıklılık için IPX7 sertifikalı ve hareket kontrollerini destekliyor. Dahası, boyutları 25 x 23 x 23,8 mm ve tek bir şarjla 5 saate kadar dayanabiliyorlar.

Şarj kutusu ise 68 x 36 x 31mm boyutlarında ve USB Type-C girişi üzerinden şarj olan 600mAh pil içeriyor. Bu kulaklıklara 30 saatlik ek pil ömrü sağlıyor. Bu nedenle, kullanıcılar tam şarjla toplam 35 saat aktif süreye sahip oluyor.

Bu kulaklığın fiyatı ise 45 euro olarak belirtiliyor.