Nokia 3, 5 ve 3310 Telefonlarını MWC’de Tanıtacak

Nokia akıllı telefonlara bir kez daha Avrupa’da satılmaya hazır olun. Evan Blass’ın (@adevleaks) yeni bir sızıntısına göre, marka 26 Şubat’ta MWC’de üç yeni cihaz duyuracak: Bunlardan biri şaşırtıcı.

Nokia 6 geçen ay Çin’de piyasaya sürüldü ve bu MWC etkinliğinde de gösterilecek. Avrupa pazarında da satışa sunulacak olan Nokia 6, 249 € civarında Avrupa’da raflarda yerini alacak.

Yeni Nokia 5, 5.2 inç 720p dokunmatik ekran, 2GB RAM ve 12 MP ana kamera ile geliyor. Nokia 6 ile aynı Qualcomm Snapdragon 430 SoC ile güçlendirilecek. Nokia 5, 199 € perakende satış fiyatıyla raflarda yerini alacak. Nokia 3 fiyatı 149 € ‘ya indiriyor ancak masaya hangi özelliklerin getirileceği belli değil.

Bu üç Android modeli yeni Nokia portföyünde “bir özellikli telefonun klasik bir atölyesinin modern bir versiyonu” ile birleşecek ve 2000’lerden 3310’un hayalini kuracak. Bu kült klasik 2017 için güncellenir ancak yine de bu özellikli telefon 59 € karşılığında satılacak.

Bu Nokia cihazlarının Kuzey Amerika’da satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Şimdilik, marka sadece Çin ve Avrupa pazarlarına odaklanmış gibi görünüyor. Türkiye’de bu pazarın içerinde yer alıyor.