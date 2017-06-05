Nokia 3, 5 ve 6 yarın Finlandiya’ya geliyor

Yeni bir raporda, Android destekli Nokia 3, 5 ve 6 akıllı telefonlar yarın (6 Haziran) şirketin Finlandiya’ya geleceğini bildirdi. Bununla birlikte, fiyatlandırma bilgileri şu anda bilinmemektedir.

Raporda, bazı diğer pazarların Filipinler (8 Haziran) ve Vietnam (10 Haziran) da dahil olmak üzere bu telefonları bu hafta alacaklarına dikkat çekiliyor. Nokia, telefonları resmi hale getirmeleri beklenen Hindistan’daki 13 Haziran etkinliğine şimdiden davet gönderdi.

Her üç cihaz da Android Nougat‘ı çalıştıracak ve şirket yakın zamanda Android O güncellemesini alacaklarını doğruladı. Her 3 telefonu da detaylı inceledik. Ayrıca bakınız: Nokia 3 inceleme. – Nokia 5 inceleme – Nokia 6 inceleme.