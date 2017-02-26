Nokia 3 Akıllı Telefonları Tüm Özellikler ve Satış Fiyatı

Akıllı telefonlara geri dönüş yapan cep telefonu devi olan Nokia, MWC 2017 etkinliğinde yeni seri akıllı telefonlarını tanıtmaya başladı. Bu noktada markanın en çok konuşulan modelleri arasında gösterilen Nokia 3 modelleri de tanıtılan yeni modeller oldu.

Nokia 3 Özellikleri Nasıl?

Her iki tanıtılan telefonunda özellikleri beğeni toplayacak cinsten. Bu seriler içerisinden Nokia 3 serisinin özelliklerine daha detaylı olarak bakalım.

Nokia 3 Tasarım Özellikleri Nasıl?

Akıllı telefonları ile geri dönem markanın biraz daha alt segment modellerinden biri olan Nokia 3 akıllı telefonunun özelliklerinden önce tasarımı hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor. Tasarım konusunda yeni seride Nokia 6 benzeri bir yapı kullanıldığını ekleyerek işe başlayalım. Ön kısımda sanal tuşlara yer verilen akıllı telefonların arka kısımda da ortalanmış mini bir kamera ve kameranın hemen altında bir sensör dikkat çekiyor.

Renk Seçenekleri: Gümüş beyaz, mat siyah, bakır beyaz, mavi

Boyutları: 143.4 mm boy 71.4 mm en ve 8.5 mm kalınlık değeri

Nokia 3 Akıllı Telefonlarının Teknik Özelikleri

Teknik özelliklere geçmeden önce bir daha hatırlatalım bu model çok üst düzey bir seri olarak karşımıza çıkmadı. Serinin daha çok fiyat performans ürünü olduğunu belirtelim. İçerisinde fiyat değerlerini aşağı çeken MediaTek MT6737 işlemcilere yer veren akıllı telefon 4 çekirdek 1.4 GHz hızı dikkat çekiyor.

Sadece hız değerleri değil bunun dışında Ram değerleri de ideal olan akıllı telefonların toplamda 2 GB RAM miktarı ile beraber geldiğini de belirtelim. Tabi ki dahili birim olarak 16 GB depolama birim olması da RAM miktarını ortaya koyuyor. Son olarak teknik detaylar konusunda Mali-T720 grafik biriminin de yer aldığını belirtelim.

Nokia 3 Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri konusunda 5 inç ekranlar bizleri karşılıyor. 720p çözünürlük değeri ile beraber gelen akıllı telefonun ekran teknolojisi kısmında ise IPS LCD kısmı yapılmakta. Ekran teknolojisi konusunda son olarak 294 PPI piksel yoğunluk değeri olduğunu belirtelim.

Ekran Oranı: %67.3

Nokia 3 Kamera Teknolojileri

Kamera teknolojileri konusunda arka kısımda 8 MP değerine sahip bir kamera tercihi yapılmış. Ön kısımda da yine 8 MP değerinde bir kamera kullanılmış durumda. Diyafram oranı F/2.0 olan her iikii kameranın çekimi ise 1080p değerinde.

Kamera Teknolojileri: Dokunmatik odaklama, coğrafi konum etiketleme

Pil Ve İşletim Sistemi Sürümü

Nokia 3 Android Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca telefonun pili konusunda da son olarak 2650 mAh değeri olduğunu belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Bu yılın 2.çeyreğinde yani kısa süre içerisinde çıkış yapacak olan yeni seri akıllı telefonların fiyatı ise 139 Euro olarak açıklanmış durumda.