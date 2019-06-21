Nokia 3 Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Yeniden dönüşü sonrasında Nokia, hemen hemen tüm akıllı telefon modelleri için güncelleme konusunda çalışmalar yapacağını açıklamıştı. En az 2 yıl güncelleme desteği sunulacağı ve hemen her modelin güncellemelerden desteğini alacağı açıklamalarıyla beraber markanın satış rakamlarında ciddi bir yükseliş elde edilmişti. Tüm bu açıklamaları doğrulacak hamle ise Nokia 3 modeli için geldi.

Nokia 3 akıllı telefonları için merakla beklenen Android Pie güncellemesi yayınlandı. Nokia 3 Android Pie güncellemesinin yayınlanmasının ardından, telefonların arayüz kısmında da yenilendiğini belirtelim. Hemen güncelleme konusunda detaylarımızdan söz edelim.

Nokia 3 Android Pie Sürümü

Yeni sürüm, beklendiği gibi yepyeni bir arayüz kullanıma sunmuş oldu. Menüler arasındaki gezintilerin çok daha basit olması, bunun yanında rahatsız etmeyin modu gibi modların öne çıkması sayesinde daha başarılı bir arayüz karşımıza çıkmış oldu.

Nokia 3 Android Pie güncellemesinin değiştirdiği bir diğer nokta ise performans. Arayüzün daha kararlı hale getirilmesi ve bunun yanında yapay zeka ile uygulama kontrollerinin yapılması, telefonların performans değerlerinin bir hayli artmasını sağlayacak.

Artık yapay zeka arka planda çalışan uygulamaları izleyecek ve performansı etkileyecek olan arka plan uygulamalarının çalışmasının önüne geçilecek. Bu uygulamaların engellendiğini görmek mümkün olacak.

Bunların dışında Nokia 3 akıllı telefonları için tüm Android Pie özelliklerinin kullanıma girdiğini de ekleyelim. Daha kararlı ve daha iyi bir arayüz tasarımı sunulmasını sağlayan güncellemenin şu an dağıtımda olduğu bilgisini de eklemek gerekiyor.

Telefonların tamamının güncellemeyi alacağını ancak bunun biraz zaman alacağını biliyoruz. Ülkemizde satışı yapılan Nokia 3 modelleri için de güncelleme desteği gelecek. Fakat güncelleme süresi konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.