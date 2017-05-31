Nokia 3 inceleme

Nokia‘nın yeni küçük bütçeli olan Android telefonu, daha iyi bir fiyat etiketine sahip, mükemmel bir çok yönlü cihazdır. MWC 2017’den derlediğimiz Nokia 3 incelememize bir göz atın.

Nokia geri döndü ve bu yılın ilerleyen saatlerinde piyasaya sürülebileceğini umduğumuz yeni Android telefonlar geldi. Finlandiyalı bir şirket olan HMD Global, üç yeni telefonun piyasaya sunulması için Nokia markasını kullanıyor ve ünlü ve çok sevilen Nokia 3310‘u yeniden üretiyor. Burada, Nokia 3’ü daha yakından inceliyoruz. Yeni akıllı telefon serisinde en ucuzu. MWC 2017‘den Nokia 3’ün elle incelemesini okuyun. Büyük kardeşleri hakkında daha fazla bilgiyi Nokia 5 incelemesi ve Nokia 6 incelememizde bulabilirsiniz.

Nokia 3 fiyatı

Nokia 3, beklediğimiz 139 Euro’luk bir fiyatla, yeni Nokia Android serisinde bulunan en ucuz telefon. Bu, Nokia 3’ü düşük bütçeli akıllı telefon kategorisinde sıkı bir şekilde yerleştirebileceğimiz anlamına geldiğinden, bütçemize en üst noktayı alıp alamayacağını öğrenmek için Tech Danışmanı laboratuvarlarına geri döndüğümüzde bunu ileriye götürmek için sabırsızlanıyoruz. Bu, en yeni iki Moto G telefonundan, düşük bütçeli akıllı telefon kategorisine hakim olan Moto G4 ve Moto G5‘den daha ucuz.

Yılın ikinci çeyreğinde, Nisan ayında biraz zaman geçirebileceğimizi düşündüğümüz bir noktada satın alınmaya hazır durumda olacaktır, ancak daha fazla bilgi bulduğumuzda sizi güncelleyeceğimizden emin olacağız.

Nokia 3 tasarım

Nokia 3, yuvarlatılmış alüminyum çerçeve ile düzgün ve kompakt bir polikarbon gövde içinde yer alan, 5 inç pürüzsüz bir şekilde şekillendirilmiş Gorilla Glass ekranına sahiptir. Bu çerçeve, fiyat etiketini göz önüne aldığınızda mükemmel bir şekilde gözüküyor.

Aslında 5 inç HD ekran boyutunu amiral gemisi high-end kategorisindeki daha büyük ürünlerden bazılarına tercih ediyoruz. Bu, telefonunuzu elinizin avucuna rahatça sığdırabileceğiniz ve çoğu insanın, ekranın kenarlarına ulaştığınızda tek bir elle kullanabileceğini bulacağınız anlamına geliyor.

Nokia 3, Temperli Mavi, Gümüş, Mat Siyah veya Bakır olarak mevcuttur ve 8.48 mm kalınlığındadır. Hafif bir kamera çıkıntısı var, ancak fotoğraf makinesinin, flaşın ve Nokia logosunun cihazın arkasında ne denli simetrik olmasını seviyoruz ve bu daha küçük ayrıntılarda dahi aldatarak üstün kaliteli görünüme ve his vermeye devam ediyor.

Nokia 3 Donanım ve özellikleri

Nokia 5’in 5 inç ekranındaki gibi 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bulunuyoruz. Parlak ve oldukça canlı bulduk ve bu gibi harika bir fiyat etiketine sahip bir telefondan daha fazlasını bekleyemeyiz.

Nokia 3 içinde MediaTek MTK 6737 dört çekirdekli 1.3GHz işlemci, 2 GB RAM ile eşleştirilmiş ve kesinlikle bütçeye uygun bir yonga seti olacak şekilde tasarlandığından, bu cihazdan özellikle de hızlı bir şey beklemiyoruz. Çoğu uygulamayı çok fazla sorun çıkarmadan çalıştırıyor olacak, bunun birçoğu için sosyal medya ve gündelik oyunlar için onu kullanmayı planlayan herkes için bir sorun olmayacağını umuyoruz, ancak güç gerektiren herhangi bir oyun oynamayı ya da beklemeyin.

MicroSD kart yuvası sayesinde 128GB’a kadar daha fazla desteği sağlayan 16GB dahili bellek var.

Nokia 3 kameralarının her ikisi de 8Mp’dir, bu fantastik değildir ve Nokia 5 ve Nokia 6’nın sundukları ürünlere (sırasıyla 13Mp ve 16Mp) kıyasla kesinlikle farkedilebilirdir. Tek fotoğraf için yeterince iyi, ancak bunu tatilinizde ana kamera olarak veya baskı yapmak ve çerçevelemek istediğiniz fotoğrafları çekmek istemiyorsunuz. Arka kamera yine de bir LED flaş sunuyor ve her ikisinin de otomatik odaklaması var.

Çıkartılamayan pil, olarak 2,650mAh gücünde bir batarya kullanılmış. Ancak laboratuarımıza geri dönünce kaç saatini bulacağınızı öğrenmek için beklemeliyiz.

Nokia 3 Yazılım

Nokia 3, Google Asistanı ile tamamlanmış ve işleri aşırılaştırmak için süslemeler olmadan tamamlanmış basit bir “Saf” Android 7.0 Nougat’ı çalıştırıyor. Endişelenmeniz gereken hiçbir şifreleme sistemi ve herhangi bir yer paylaşımı yok ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak alacaksınız. Stok Android hayranları kesinlikle Nokia 3 yazılımına yaklaşımını sevecekler.