Nokia 3, Nokia 5 ve Yeni 3310 Modelleri Satışa Çıkıyor

Nokia’nın 3, Nokia 5 ve 3310’larının haziran ayında İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde piyasaya çıkması bekleniyor

Nokia akıllı telefonlarının yeni dörtlüsü, Clove UK’in çevrimiçi mağazasında büyük ilgi gördü. Perakendeci, son zamanlarda HMD Global / Nokia UK tarafından, ön siparişleri durdurmasını istedi çünkü üreticiler bunun için çok erken olduğunu hissetti.

Ancak Clove, alıcılara, Nokia 3, Nokia 5 ve Yeni 3310 için ön siparişlerin sadece birkaç gün içinde yenilenmesini garantiliyor. Perakendeci ayrıca, üç cihaza olan ilginin çok yüksek olduğunu belirtti.

Clove, satışa çıkarma tahminlerinin değişmediğini ve telefonların haziran ayında sevkıyata başlayacağını ve Clove’un listelerdeki tarihlerinin meşru olduğunu doğruladı.

Şu anda Nokia 3310 ve Nokia 6 mağaza sayfaları ‘Haziran’da başlıyor’, Nokia 3 ve Nokia 5 listeleri ’30 Haziran’ diyor.

Clove’nin perakende kanalının dışında Nokia 3310, İngiltere’de biraz daha önce 24 Mayıs’ta piyasaya çıkacak.